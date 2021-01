Isabel Gemio responde a las críticas por la entrevista de María Teresa Campos

Después de la polémica entrevista que le realizó a María Teresa Campos para su canal de YouTube en la que muchos la han tachado de sobervia, Isabel Gemio da su versión de los hechos a través de su cuenta de Instagram.

Mucho más relajada y reflexiva que durante su entrevista con la Campos, Isabel se sienta frente a la cámara para compartir con sus seguidores cómo sucedieron las cosas. “Ya que me ha ido tan mal callando siempre, no entrando al trapo, esta vez al menos voy a dar mi versión de cómo ocurrieron las cosas y que cada uno saque sus propias conclusiones” comenta Isabel durante el vídeo.

.A lo largo de su carrera Isabel ha tenido que hacer frente a numerosas críticas y opiniones sobre ella y sobre su forma de trabajar que no han sido del todo buenas. Soberbia, borde o altiva han sido algunos de los apelativos que muchos compañeros de profesión han vertido sobre Isabel tras la entrevista con María Teresa Campos con los que ella no se siente para nada identificada. “Todavía no me siento fuerte, no estoy curada pero quizás algún día me atreva, si reúno todo lo que durante tantos años algunas personas han dicho sobre mí, a lo mejor pueda hacer algo, ya veremos. A estas alturas de mi vida tengo muy claro lo que realmente vale la pena”.

Haciendo referencia a la comentada entrevista, Isabel explica muy clara: “Que no se le busquen los tres pies al gato, yo le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo”.

Si bien muchos han destacado el desafortunado y reiterado comentario de Isabel sobre la edad de María Teresa Campos, ella explica: “Cuando yo le digo lo de la edad, que para mí es un mérito que una persona a su edad esté emprendiendo un nuevo proyecto al margen de convencionalismos, me parece admirable”. “Lo de la edad, que fue lo primero que grabamos no le gustó y yo no imaginaba que no le iba a gustar, sino no le hago esa entrevista” sentencia Isabel al respecto.