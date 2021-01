Armie Hammer califica de “mentiras” las acusaciones de canibalismo

El actor ha salido al paso de las acusaciones de infidelidad, sadomasoquismo, violación y canibalismo de las que varias mujeres le hacen responsable en Instagram. Además ha decidido abanbonar el rodaje de “Shotgun wedding”, junto a Jennifer Lopez,

“No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los espurios ataques en redes en mi contra, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana”, ha destacado el actor en un ambiguo comunicado. Además ha asegurado recibir el apoyo de la productora de la película: “Lionsgate me está apoyando en esto, y les estoy agradecido por ello”, concluye.

Entre los mensajes que el actor ha compartido en sus redes sociales destacan algunos como los siguientes: “Soy 100% caníbal”, “Quiero comerte, nunca antes había admitido esto; le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”, “Escríbeme cosas sobre romper tus huesos mientras te violo”, “Me estoy masturbando mientras pienso en romperte las costillas” o “Soy intenso y quiero tu sangre: necesito que me alimentes con ella”.