Georgina Rodríguez celebra su 27 cumpleaños con una gran noticia

Georgina Rodríguez está de celebración. Y es que hoy la modelo cumple 27 años y lo hace en el momento más dulce de su vida. Enamoradísima de Cristiano Ronaldo, volcada en el cuidado de sus cuatro hijos - que sienten auténtica adoración por su mamá - y convertida en la española más influyente a nivel internacional. Todo lo que toca se convierte en oro (o, en su defecto, en tendencia) y coincidiendo con su cumpleaños acaba de anunciar su nueva aventura profesional.

Y es que la de Jaca lanzará, en los próximos días, su propia colección de moda, ‘OM by G’. Un espectacular regalo que Georgina, además de hacerse a sí misma - cumpliendo un sueño al debutar como diseñadora - hace a sus millones de fans (concretamente, 23.2 mm en Instagram, y subiendo), que se han tomado la noticia con auténtico furor, pese a que la novia de Ronaldo apenas ha dado detalles de su nuevo y ambicioso proyecto.

Por el momento, se desconoce si ‘OM by G’ se trata de una colección cápsula creada por la bailarina para alguna de sus firmas fetiche - como Prada o Gucci - o si es en sí misma una marca de moda; lo que si parece es que se tratará de una colección con la que la propia Georgina se identifica totalmente: prendas cómodas y deportivas con un punto sexy, como ella misma, que no ha dudado en desatar la locura entre sus fans al mostrar un pequeño adelanto a través de su cuenta de Instagram, posando con un chándal en color crema que se trataría de una de los looks estrella de su marca.