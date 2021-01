Hacienda pisa los talones a Isabel Pantoja: investiga sus últimos 10 ejercicios fiscales

La guerra desatada entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja tendrá inesperadas consecuencias para la tonadillera según una información publicada por la Revista Semana. Y es que, según ha podido saber este medio en exclusiva, tras las últimas declaraciones de Kiko Rivera este domingo en Telecinco, la Agencia Tributaria ha abierto un nuevo expediente de investigación contra la artista y sus sociedades. En concreto, investigará los últimos ejercicios fiscales de la artista buscando irregularidades en sus declaraciones de Hacienda.

Según Semana, ”las últimas revelaciones acerca de la economía de la cantante han puesto en sobreaviso al fisco, que quiere revisar sus cuentas”. La inspección que se le avecina a la tonadillera, y de la que aún no tendría constancia, se ha decido tras salir a la luz nuevas informaciones referentes a los préstamos realizados por particulares a Isabel Pantoja tras su condena a dos años de cárcel por blanqueo de capitales y por las nuevas revelaciones de su hijo Kiko en televisión. También está en el punto de mira la operación de compraventa del chalet que la artista compartió junto a Julián Muñoz en Marbella y que ha ocupado titulares en los últimos días.

La artista Isabel Pantoja a su salida de la Audiencia de Málaga, en 2013.- EFE/Jorge Zapata.

Está claro que los inspectores de Hacienda están muy pendientes de las informaciones que publican los diferentes medios de comunicación y que siguen al acecho de la tonadillera, una de las artistas que más deben al fisco y de las más investigadas.

La nueva prescripción del delito fiscal, según la Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, está encaminada a endurecer las penas referentes al fraude fiscal y a diferenciar entre el delito fiscal común y el agravado, aquel que supera los 600.000€ o se realiza a través de grupos o tramas organizadas y/o personas interpuestas y cuya prescripción sería a los 10 años y no a los 5.

Hacienda investigará, de nuevo, a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira después de que el DJ confesara que no sabe que ha hecho su madre con algunas sumas cuantiosas de dinero. “Firmé la hipoteca de 1,2 millones de euros con mi parte de Cantora cuando mi madre estaba en la cárcel para pagar la multa. Después me entero que pidieron dinero y recaudaron 800.000 euros. Entonces, ¿por qué me habéis hecho firmar para pedir un dinero que ya teníais? ¿Dónde está ese dinero?”, se preguntaba Kiko Rivera el pasado domingo ante la audiencia del Deluxe.

Al parecer, hace tan solo unos días que se abrió un nuevo expediente de investigación de la Agencia Tributaria contra la tonadillera. Se investigarán sus últimos diez ejercicios fiscales, es decir, desde el año 2011, poco después de su ruptura con el ex alcalde de Marbella. Unos años especialmente complicados para la reina de la copla que regresaba a los medios después de su vía crucis en la Costa del Sol

La cantante Isabel Pantoja, entrando a la cárcel de Alcalá de Guadaira

Ese año, Isabel fue la elegida, junto con su hijo Kiko Rivera y con el presentador Jorge Javier Vázquez, para retransmitir en directo desde la plaza Puerta del Sol en Madrid las campanadas de Nochevieja, tras firmar un importante acuerdo económico con Mediaset.

Pero no es la primera vez que la Agencia Tributaria investiga las cuentas de Isabel Pantoja, que sigue de cerca sus finanzas tras su condena de cárcel por blanqueo de capitales. De hecho, hace tan sólo unos días, la revista Semana también publicaba que la administración le solicitaba 248.319,74 euros “por una deuda no ingresada en periodo voluntario” y a la que se le ha sumado “recargo de apremio ordinario, intereses y costas del procedimiento”.

La venta del chalet “Mi gitana” y los préstamos recibidos por Pantoja, en el punto de mira de Hacienda.

A los ya graves problemas que ha generado su millonaria deuda con Hacienda, que tiene su parte de Cantora como garantía de pago, se une esta nueva inspección que pone el foco en dos operaciones presuntamente anómalas: los más de 800.000 euros en efectivo que habría recaudado en concepto de préstamos realizados por particulares, según confesó su hijo Kiko, y que deberían haber sido declarados, así como la venta, en 2015, de su casa en Marbella a una sociedad radicada en Jersey, un paraíso fiscal, que se hizo cargo de una deuda de una empresa de la tonadillera de 62.000 euros. Algo que tendrá que explicar Isabel Pantoja no sólo en los tribunales, ya que ha sido demandada por estafa por este motivo, sino también a los inspectores de Hacienda.

Así las cosas, el 2021 se presenta como un año especialmente complicado para la intérprete de “Hoy quiero confesar”, totalmente acorralada por la Agencia Tributaria y por otros acreedores, entre ellos su propio hijo, que buscan la forma de que Isabel Pantoja pague lo que les debe.