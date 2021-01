Fayna Bethencourt relata por primera vez su dura experiencia con “El Yoyas”: “Estuve anulada durante 16 años”

Era la primera vez que contaba el infierno vivido durante años con el padre de sus hijos y su testimonio no ha dejado a nadie indiferente. Fayna Bethancourt se sentó en le plató de Sálvame para hablar de su historia con “El Yoyas”, su pareja que fue condenado como autor de siete delitos, seis de ellos contra su mujer y sus dos hijos además de contra la nueva pareja de este. Fayna no ha querido dejar pasar la oportunidad para dejar claro que las personas que maltratan a las mujeres “no cambian nunca. Tú crees que es amor, pero no es amor”.

“Estuve anulada durante 16 años”, ha confesado Bethancourt, que recordó que el día que cambió todo para ella, fue cuando recibió una agresión por parte de la que era su pareja delante de sus hijos: “Ese día fue brutal, muy agresivo en gestos, palabras y golpes. Se rompe algo dentro de mí y me estoy dando cuenta de que estoy idealizando a una persona que no se merece mi amor. Mis hijos lo presencian. La reacción de esta persona es ‘perdona, lo has provocado tú’”.

La pareja se conoció en el reality “Gran Hermano” donde él ya presentaba señales de ser un hombre muy controlador. Después de salir del concurso continuaron su relación, una relación tóxica en la que hubo amagos de establecer una denuncia en muchas ocasiones: “Retiré la denuncia porque no quería hacerle daño y al final tuve que volver a denunciarlo”.

El mensaje que ha ido a dar la exconcursante de Gran Hermano ha sido muy directo: “Se puede salir. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Quiero dejar claro que estoy y aquí y he escuchado críticas de todo tipo. Hay gente que me apoya y gente que no. Sé que no vais a frivolizar con el tema. Quiero contar mi historia y lanzar un mensaje para que lo que yo pasé no lo pasen otras”. Ep