Paula Echevarría, a Miguel Torres: “Te quiero para siempre”

El jugador de fútbol Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, cumple hoy 35 años. La actriz le ha felciitado en las redes con fotos inéditas de su relación y con un romántico mensaje. “El amor no es encontrar a alguien con quien vivir.. es encontrar a alguien sin el que no poder vivir... y yo lo encontré. Siempre juntos. Feliz cumpleaños, mi amor, no serán nuestras mejores fotos, pero sí las que mejor nos definen. Te quiero pa mi pa siempre”. La instagramer ha finalizado el mensaje añadiendo dos “hastag”: #PapiChulo y #MIO ❤🌹🔐

Paula Echevarría se encuentra en la etapa final de su embarazo, una noticia que confirmaron el pasado mes de septiembre. La actriz está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Miguel Torres. Paula y Miguel comenzaron su relación en 2018, tras la separación de la asturiana del cantante David Bustamante, padre de su hija Daniella.

Paula Echevarría y Miguel Torres se conocían hace tiempo e incluso llegaron a coincidir en la grabación del videoclip del tema A contracorriente, de Bustamante.

Pero fue en el cumpleaños de una de las mejores amigas de Echevarría cuando surgió la chispa. Tres años después su relación está consolidada y esperan ansiosos la llegada de su primer hijo juntos. “Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz”, aseguró la asturiana tras confirmar su embarazo.