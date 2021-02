La venganza de Nacho Palau contra Miguel Bosé

La presencia de Lola Medina esta noche en el «Deluxe» supone una estocada mortal contra Miguel Bosé. Abuela coraje y madre de Nacho Palau, se sentará en el plató en el que nunca veremos a su hijo. El ex del cantante ha recibido ofertas muy jugosas para contar su historia, los entresijos de una relación sentimental que se mantuvo en secreto durante casi treinta años. Pero siempre ha dado un no por respuesta.

Mientras Miguel vive con sus hijos, Tadeo y Diego, en México, Palau se estableció con los suyos, Ivo y Telmo, en la localidad valenciana de Chelva, y es lo que se denomina un mileurista. Escultor de profesión, es una víctima más de los efectos derivados del coronavirus y su repercusión en el paro laboral.

Aunque intentó retomar la escultura, acabó aceptando diversos trabajos en su pueblo, desde ayudante de cocina en una residencia de ancianos a recolector de aceitunas o empleado en una fábrica de embutidos, La Zanzonia.

Foto de los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau, juntos

Los cuatro niños se comunican a diario por Skype, pero se ha filtrado que los «mexicanos» insisten a su mediático papá para regresar a España y estar más cerca de quienes ellos consideran sus hermanos. Pero Miguel está en otra onda. Los Palau, y especialmente la matriarca, Lola, creen que el Bosé actual «no tiene nada que ver con el que yo conocí cundo estaba con mi hijo». Dicen que viene guerrera y que esta noche no eludirá una sola pregunta.

Le costó convencer a su hijo para ir al programa, porque él no era partidario de avivar así su enfrentamiento con el hombre al que dedicó buena parte de su vida. Pero Lola es mucha Lola, sufre por Nacho y por sus nietos. Tiene las ideas muy claras y muchas ganas de hacer pública su verdad.

Bosé se enteró por la llamada de un amigo de que su ex suegra va a salir a la palestra en esta noche marcada por un morbo sin precedentes y ha pedido a sus abogados que graben su intervención al completo. Se teme lo peor, que salgan a la luz episodios demasiado íntimos, como, por ejemplo, que Miguel anulaba presuntamente a su hijo con su fuerte personalidad. Palau es más tranquilo, menos impetuoso, habla con el corazón y es mucho menos visceral que el hombre al que tanto quiso en el pasado.

Lola Medina sale del juicio por la filiación de los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau tras acudir en calidad de testigo, en Madrid (España), a 19 de octubre de 2020.

Lo triste es que Lucía, la «mamma» del cantante, ya no esté entre nosotros. Ella se posicionaba al lado de Nacho insistiendo hasta la saciedad en que sus cuatro nietos –ella tenía muy claro que era abuela de cuatro y no de dos– estuvieran juntos o, por lo menos, vivieran cerca. Pero su sueño no era compartido por su famoso vástago; en esto chocaron bastante, sobre todo cuando Lucía demostró que seguía sintiendo un gran cariño hacia Nacho después de la ruptura.

Esta misma semana, desde Ortola Dinnbier, el despacho de abogados que defiende los intereses de Nacho Palau, se anunciaba un objetivo muy concreto: «Nuestro cliente no va a claudicar y luchará para juntar a los cuatro niños».

“Este Miguel no es el mismo que yo conocí”

Anoche, en un avance de lo que nos espera este sábado, Lola hizo unas declaraciones en “Sálvame Diario” que no van a gustar nada al cantante: “Miguel y Nacho eran dos padres con cuatro hijos, para mí son mis nietos y me llaman yaya. Queremos que aparezcan como hermanos. Miguel, dices que tienes cuatro hijos, te llevas dos y dejas a los otros dos con una mano delante y otra detrás. No lo entiendo. Cogió a los dos niños y se los llevó, qué le pasa en la cabeza, este Miguel no es el mismo que yo conocí“.

Miguel Bosé y Nacho Palau, en una imagen de archivo / Gtres

Habla de Nacho con cariño y manifiesta que “mi hijo se puede ganar la vida con mil euros al mes, pero te olvidas que hay dos niños también. Le quitaste el sueldo a Nacho y se quedó sin una perra”.