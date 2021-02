María José Campanario da marcha atrás en su guerra con Belén Esteban: “No va a hablar más en medios sobre ella”

Cuando parecía que los problemas entre Belén Esteban y María José Campanario formaban parte del pasado, una carta publicada en el perfil de Facebook de la mujer de Jesulín de Ubrique ha hecho saltar por los aires la paz que aparentemente reinaba. En ella, María José cargaba contra Belén como nunca antes lo había hecho: «Me temes porque soy yo la que lleva veinte años con Jesulín de Ubrique... no año y medio como tú, sin casarte... ¿Quieres la tercera guerra mundial? No, princesita barata, aunque tengo todas las armas y estoy dispuesta a usarlas», decía. Entre otras muchas cosas añadía, además, que Esteban es «una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás» y amenazaba con que «el día que yo hable hundiría en la puta miseria a más de uno y a ti la primera».

Horas después, Belén aprovechaba el prime-time de Telecinco en «Sábado Deluxe» para contestar: «Solo una cosa: amenazas, ni una (...). No he sido un polvo de una noche y por mucho que te pese tuve una relación con él». Esteban aclaraba también: «No tengo miedo a tus demandas. Hazlo. Estás tardando y estoy harta de tus amenazas. El problema que yo tuve lo saben los que lo tienen que saber, pero no vayas por ahí. Yo estoy curada y espero que tú te cures de esa maldad».

Belén Esteban no se mordió la lengua a la hora de contestar a María José Campanario en 'Sábado Deluxe'

«En los juzgados»

Ayer, el diario de «Sálvame» ocupaba parte de su espacio también al tema y Belén insistía en que aunque prefería no entrar en una guerra, si tenía que hacerlo, lo haría. Sin embargo, María José permanecía callada tras la publicación de esa carta. Puestos en contacto con ella, Campanario, muy amablemente, derivaba a LA RAZÓN a su abogado, Antonio González Zapatero, quien ha revelado a este periódico que su representada y Belén Esteban «no van a tener más enfrentamientos públicos» en lo que respecta a la intención de Campanario. Según cuenta el letrado, a partir de ahora todo lo que tengan que hacer lo harán «a través de los juzgados» y la prioridad de María José en estos momentos son sus dos hijos: «Esto no tenía que haber empezado porque tanto María José como Belén Esteban tienen hijos, y eso es lo que quiero defender», destaca Zapatero. Además, afirma que «María José no dará exclusivas en ninguna revista y no cargará más contra Belén Esteban públicamente». Con respecto a que pudiera estar sobrepasada por las críticas y en una situación psicológica delicada, Antonio González, que mantiene contacto directo con ella en todo momento, afirma que «está mucho mejor de lo que dicen».

María José Campanario, su madre y Jesulín

De esta forma, y si todo discurre según las informaciones que nos ha dado el abogado, la mujer de Jesulín de Ubrique no entrará en más asuntos relacionados con Belén, quien ha afirmado tener una información comprometida del matrimonio de Ubrique, dando a entender que sus fuentes proceden del entorno familiar de los Janeiro-Bazán. ¿Será efectiva esta bandera blanca de María José Campanario o por el contrario estamos a las puertas de un nuevo conflicto sin precedentes en el mundo del corazón?