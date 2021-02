Sara Carbonero sufre una recaída en su cáncer

Pocos días después de celebrar su cumpleaños, cumplió 37 años el pasado de 3 febrero, la periodista ha sido ingresada en la unidad oncológica de la Clínica de Navarra de Madrid. Según ha confirmado la revista ¡Hola!, aludiendo a fuentes familiares, Sara ha sufrido una recaída en el cáncer de ovarios que le fue detectado en mayo de 2019. Sus familiares, aseguran en la mencionada revista, “se muestran optimistas y esperan que pueda retomar su vida normal la semana que viene”.

La noticia, anunciada en exclusiva en el diario ABC, ha causado un gran impacto mediático. Pocos esperaban que, tras finalizar su tratamiento de quimioterapia el pasado verano, la toledana sufriera una recaída en el cáncer maligno de ovarios que padece. Según avanzó ABC, Sara tuvo que ser intervenida de urgencia en la prestigiosa clínica, tras una revisión rutinaria y está acompañada de Iker Casillas.

El paso por quirófano ha obligado a la bella periodista ha ausentarse de su trabajo en Radio Marca, donde presenta desde principios de enero, un espacio radiofónico de entrevistas. Fue el pasado viernes cuando entrevistó a su colega Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra, a quién dedicó un emocionante post en su Instagram . “Hoy, querido Roberto nos has emocionado, nos has hecho reír, te hemos conocido un poquito más y nos has regalado un rato maravilloso en @radio_marca . Gracias, compañero y parafraseando un poco a tu mami , “guardaremos estas sonrisas por si algún día nos hacen falta”.

Su última publicación en redes sociales, hace 17 horas, es para promocionar su última campaña para L´Oreal. Ha sido, a diferencia del anterior, un post breve en el que menciona a la marca y da las gracias al equipo que participó en la sesión de fotos.

Fue el pasado viernes cuando la periodista ingresó en la clínica Universidad de Navarra de Madrid, uno de los mejores centros de España en oncología. Tras la información publicada por ABC, algunos medios como la revista ¡HOLA! que tiene acceso a su entorno más cercano, han podido confirmar que se encuentra acompañada por su marido, Iker Casillas, a pesar de los rumores de distanciamiento de la pareja que se han intensificado en las últimas semanas.