La incomprensible reacción de Anabel Pantoja ante su falso embarazo

El programa Sálvame sigue explotando el posible embarazo de Anabel Pantoja. La colaboradora aceptó someterse a un test de embarazo en directo que arrojó un resultado positivo. Ahora, y tras un segundo test realizado por la colaboradora en su casa y que dio negativo, el programa sigue sin creerla y quiere realizarle una ecografía en directo para esclarecer la verdad. ¿Lo permitirá Anabel Pantoja?

Lo que empezó como una ironía con una foto publicada por Anabel, en la que se veía a su novio acariciando su abultada tripa como crítica a quiénes se ríen de su físico, ha acabado provocando una enorme polémica en Mediaset: ¿Está Anabel Pantoja embarazada?.

Ayer, la sobrina de Isabel Pantoja explicaba las razones por las que había subido la imagen que ha desatado las especulaciones sobre su estado de buena esperanza y después, se sometía voluntariamente a un test de embarazo rápido para demostrar que no estaba encinta. Pero las cosas se torcieron después de que, ante su asombro, Carlota Corredera anunciara que el resultado de la prueba era positivo. Ella lo negaba y aseguraba que “esto no es posible. Es una broma del programa”, mientras la presentadora del programa se mantenía en sus trece: “Anabel está embarazada”.

Anabel Pantoja se entera en 'Sálvame' de que está embarazada

La reacción de Anabel ante su posible embarazo ha sorprendido a sus compañeros.

Pero sí el positivo sorprendió a todos sus compañeros, aún más la reacción de su compañera, que planea casarse este año con su novio Omar, a quien llama “El Negro”. Según Kiko Matamoros, su reacción fue anormal. Al parecer, y según varios colaboradores, hizo un gesto que mostraba su repulsa a la idea de ser madre en estos momentos.

“A Anabel no le hizo ninguna ilusión la noticia del embarazo. Salió desesperada del plató-aseguró Matamoros-Yo no voy a traicionarla pero hizo un gesto que creo que sale de la desesperación, en el sentido del rechazo que le producía su embarazo. Fue una reacción incomprensible y no me tiréis de la lengua”. Un gesto que sorprendió a todos y que Gema López ha confirmado que vio: “Hizo un gesto que me dejó sorprendida pero, bueno, luego reaccionó. Dijo que iba a repetirse la prueba, llamar a su madre y que sí estaba embarazada quería pedir la baja porque tiene muchas cosas que hacer”.

Anabel: “Yo prefiero un niño. Al Negro le da igual”

Anabel ha bromeado sobre el embarazo y ha debatido con sus compañeros sobre los posibles nombres que pondría a su primer hijo, descartando el de Isabel, “porque ya hay muchos en la familia”. Ha asegurado que sólo le importa que sea un niño sano y ”que preferiría un niño aunque al Negro le da igual si es niño o niña”.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Ha sido entonces cuando el programa le ha propuesto realizarse una ecografía en directo. Con la presencia de una ginecóloga y un ecógrafo en 3D en el plató, han explicado cómo con esta prueba pueden salir todos de dudas y confirmar a ciencia cierta si está o no embarazada. Pero, a pesar de tomarse el tema con humor, Anabel ha negado que vaya a someterse a la prueba y ha explicado las razones por las que no lo quiere hacer: “Yo un momento tan íntimo no lo quiero hacer público delante de toda España. Quiero hacerlo con mi pareja, con “el Negro” dándome la mano, no en la tele”.

Pero habrá que esperar toda la tarde para ver si la dirección consigue convencer a la sobrina de Isabel Pantoja para que se preste a dar espectáculo con su embarazo, algo que ya ha hecho al aceptar someterse a un test de orina en directo. Una actitud que hace que nos planteemos si su negativa a la ecografía es por pudor o para seguir alimentando un embarazo que viene con el pan debajo del brazo. Pero, como era de esperar, al final la sevillana ha aceptado el reto que ha demostrado que no está embarazada.