Andrea Levy confiesa que padece fibromialgia

La política se ha convertido en Trending Topic en la red social Twitter tras viralizarse un vídeo en el que se puede apreciar a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid con dificultades para hablar en público. El discurso de Andrea Levy se ha convertido en el centro de las críticas en esta misma red social, es por ello que la protagonista se ha visto obligada a confesar el problema de salud que padece.

Levy ha intervenido en el programa de Telecinco ‘Todo es mentira’ para confesar que tiene fibromialgia. Una enfermedad muy dolorosa que le provoca efectos secundarios, como sequedad en la boca, lo que propicia que se trabe durante sus discursos, tal y como ha ocurrido esta mañana. “Hay determinados comentarios que ponen en duda mi forma de trabajar, incluso mi forma de ser, mi vida privada, que no responden a una realidad, y a veces nos deshumanizan de una forma brutal en las redes sociales sin pensar en un segundo lo que le pasa o lo que le puede pasar a esa persona”, ha comentado la edil en la entrevista.

“Yo vivo con un dolor crónico”, ha asegurado Levy, quien ha agregado que la medicación que tiene prescrita hace que se le seque “mucho la boca”. “Por eso siempre me chupo mucho los labios, y muevo mucho la boca (...) y me cuesta pronunciar, vocalizar bien”, ha señalado, “he tenido que escuchar cosas, que si voy bebida a mi trabajo, que si consumo sustancias, en fin, es muy doloroso por que mi vida es todo lo contrario (...) No hago todas esas cosas que dicen, simplemente hay días que rabio de dolor y estoy más irritable, hay días que no he podido dormir y estoy más cansada”.

Tal y como ha confesado a ‘Loc’, le diagnosticaron fibromialgia el verano pasado, después de infinitas pruebas. Se trata de una enfermedad reumática crónica que causa un gran dolor en músculos y articulaciones cuyos efectos secundarios van desde los trastornos de la memoria a la rigidez articular, la irritabilidad, la depresión o espasmos musculares. “Nunca he contado lo de mi enfermedad, así que el que quiera seguir ensañándose y hacer bromas que sea consciente de que está atacando a alguien que tiene que sobrevivir todos los días”, ha declarado a dicho medio.

Además, Levy ha querido defenderse de la críticas en redes sociales, como es el caso del diputado del PSC en el Congreso, Jorge Zaragoza; que ha escrito en Twitter: “Tiene dificultades para leer tres frases en castellano. Debe ser por culpa de la inmersión lingüística”. Un ataque al que la catalana ha contestado públicamente: “Todos cuando intervenimos o hablamos en público en discursos más o menos largos podemos equivocarnos, tener lapsus y corregirlo. Que otro político quiera hacer risitas y pretender sacar rédito ridiculizando mi trabajo diario es ser un miserable carroñero. Que pase un buen día”.

De esta manera, la delegada de Cultura de Madrid ha querido poner fin a las burlas y memes que tratan de ridiculizarla a través de las redes sociales.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado que provoca fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. También dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión; entre otros. Se cree que esta enfermedad amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Hoy en día no existe una cura para la enfermedad, pero sí hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas.