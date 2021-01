Jorge Javier Vázquez se burla de Andrea Levy en redes sociales

El presentador del programa de “rojos y maricones” de Telecinco, como él mismo llegó a calificarlo en varias ocasiones, se ha convertido en tendencia en redes sociales por la última de sus polémicas televisivas: una pregunta incómoda a Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, sobre la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El pasado miércoles Aguado, intervenía en directo en ‘Sálvame’ para hablarnos de la situación en la comunidad tanto por el coronavirus como por el paso de la borrasca Filomena. Un momento que Jorge Javier aprovechó para cargar, en tono de broma, contra Díaz Ayuso con una pregunta poco apropiada: “¿Díaz Ayuso es así o se lo hace?”. “Es así. Es una persona que es cómo es, que no esconde nada”, defendió el militante de Ciudadanos.

Una pregunta que no ha sentado nada bien a los simpatizantes del Partido Popular, que en redes sociales han criticado al presentador por sus palabras. Es el caso de Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, que no ha dudado en atacar a Jorge Javier: “Hola, aliado feminista”.

Pero el comunicador no ha tenido reparo en responder, a través de Twitter, a la política con un mensaje que ha descolocado a la red social: “Qué gran dolor me provocan tus palabras, Andrea Levy. Así me tienes ahora”, ha escrito Jorge Javier junto a su peor fotografía.

Qué gran dolor me provocan tus palabras, @ALevySoler. Así me tienes ahora. https://t.co/q2mxeD4Jay pic.twitter.com/A6zjlJiPjJ — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) January 14, 2021

Se trata de un robado de hace varios años, que se viralizó en internet, en el que aparece el presentador borracho y dormido en una discoteca. El presentador, que no da puntada sin hilo, se burla así de Levy, demostrando que él también sabe reírse de sí mismo y que está por encima de toda polémica y crítica sobre él.

“Muchas personas me envían esa fotografía para avergonzarme, pero la realidad es otra: vergüenza debería haberles dado a esas personas que no tuvieron la delicadeza de despertarme”, confesaba hace dos años en su blog de la revista Lecturas, en el que reconoció sus problemas con el alcohol: “Ya me dice mi madre: ‘Ay, Jorge, es que yo no quiero que bebas para que no se rían de ti’. Y ahora, a mis 49 años, he pensado en lo importante que es reírse con uno y no de uno. Eso y el miedo”. Una filosofía que ha sabido aplicar a la perfección.

#AyusoEsAsí

Por su parte, el PP de la Comunidad de Madrid ha publicado un vídeo, en el que han aunado orgullosamente varias de las intervenciones de Isabel Díaz Ayuso, con el hashtag #AyusoEsAsí