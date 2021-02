Chumina Power: “Jamás he votado a la derecha, pero me estoy planteando votar a Ayuso”

La gestión de la pandemia que está realizando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le está labrando amistades de lo más particulares. Una de ellas podríamos decir que es la de la cantante y humorista Chumina Power. En su actual espectáculo, la drag queen, una de las referencias de la noche de Chueca, reconoce su sorpresa por, pese a haber criticado a Ayuso en sus inicios, tenerla ahora en un altar. Y esto no es una exageración. En sus redes sociales ha publicado un video donde se la ve encomendarse a la nueva “patrona” de la restauración: “En el sector estamos encantados con Ayuso”, reconoce la intérprete que acaba de presentar su nueva canción, ‘Espacio inerte’. “La gente de otras comunidades nos dicen que quieren una Ayuso en su zona. Es verdad que cada uno barre para su terreno y en nuestro sector lo que buscamos es una persona que no nos asfixie. Jamás he votado a la derecha, pero me estoy planteando votar a Ayuso. A mí ella me ha solucionado mi problema laboral”.

Los bares y restaurantes tienen que cumplir las exigentes medidas que pone la Comunidad y, gracias a eso, pueden mantenerse abiertos: “Las limitaciones de aforo se cumplen y podemos dar un toque a alguien si se quita la mascarilla, pero sabe que la segunda vez se va fuera”, explica Power en un tono más serio. “No pueden estar más de cuatro personas por mesa y no se puede bailar, y te puedo decir que son medidas que se cumplen a rajatabla, al menos en los lugares en los que yo trabajo”. Estos lugares son los populares ‘LL’ y ‘Vuélvete loca’.

La pregunta que puede surgir es si en tiempos tan tensos como los que estamos viviendo y con unas redes sociales que muchas veces cobijan a gente que aprovecha el anonimato para mostrar sus críticas más embravecidas, Chumina se ha encontrado con situaciones comprometidas: “Hay gente que se lo toma a mal y que incluso me han dicho que se les había caído un mito, pero yo hago humor y así es como hay que interpretar mis shows. Igual que le rezo a Ayuso, la critico si tengo que hacerlo, me meto con otros políticos o saco el tema de Rafael Amargo. Son bromas que no hay que llevar más allá. Es un humor jodido, pero humor al fin y al cabo, y la gente que viene a mis espectáculos saben de dónde partimos y que nunca pretenderá hacer un mitin político”. Queda claro que no pretende convertirse en la nueva Norman Duval del PP.

Lo cierto es que a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le debe de estar formando callo de todas las polémicas que levanta, por lo que seguro que agradece sketchs como los de Chumina: “Conozco a gente que trabaja con ella y sé que le ha llegado y que le ha hecho gracia. Y no solo esto, también incluyo aquí cuando vinculé la nevada Filomena con su plan para mantener la cadena de frío de las vacunas”. Mientras tanto, Chumina Power sigue llenando los locales allá por donde

pasa y consiguiendo que la gente, consciente o dejándose llevar por el ‘mood’ de su show, acabe también coreando con mascarilla el apellido de Ayuso. Un político pocas veces se ve en estas situaciones.