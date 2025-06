Moda, música y famosos en el Torrevieja Weekend de Eduardo Navarrete

Por cuarto año consecutivo, Eduardo Navarrete ha vuelto a obrar su magia en Torrevieja, transformando la ciudad costera en “el Nueva York del Mediterráneo” durante un fin de semana vibrante dedicado a la moda y al comercio local. Con el respaldo del Ayuntamiento, las calles del municipio -habitualmente tranquilas- se llenaron de estilo, color y celebs dispuestas a pasarlo en grande. Un evento que ya se ha convertido en un soplo de aire fresco para sus poco más de 80.000 habitantes, y que crece edición tras edición con ese sello tan Navarrete: inclusivo, desenfadado y, por supuesto, fashion.

Entre los nombres propios que aportaron su star quality al evento, desfilaron (literal y figuradamente) figuras como el actor David Amor, el presentador César Muñoz, el polifacético Óscar Higares o la siempre genial Susi Caramelo, que no quisieron perderse uno de los momentos más esperados del fin de semana: el debut de Pepa Charro, alias La Terremoto de Alcorcón, que tras su paso por “Maestros de la costura” se lanza sin red a su nueva aventura creativa: su primera colección de moda.

Óscar Higares hizo de modelo en el desfile Zeta Studios

Y lo hizo a lo grande. Nada menos que sobre una pasarela de 300 metros instalada a lo largo del paseo marítimo, lo que la convierte en la más larga de España. Entre tejidos, patrones y lentejuelas, La Terremoto presentó una propuesta cargada de humor, atrevimiento y mucho color, una oda a la autoexpresión con su inconfundible sello personal. “He hecho esta colección con mucho amor solo para Torrevieja. He trabajado durante dos meses y han sido muy duros, por eso he llamado esta colección Primera y última. No os metáis en moda”, declaró entre risas antes del desfile, en el que la DJ Sofía Cristo cambió la cabina por la pasarela.

“Estoy muy contenta de formar parte de este Torrevieja Weekend y de apoyar a Eduardo Navarrete. Hay que decir que Torrevieja es increíble, que tiene una buenísima gastronomía, la gente es maravillosa y se puede disfrutar de mucho ocio”, añadió en declaraciones a LA RAZÓN.

La Terremoto de Alcorcón durante el desfile de su colección Zeta Studio

Visiblemente emocionada, señaló que las actividades previas al desfile, que incluía un paseo en barco o en moto de agua, le evocaron a los veranos de su infancia, días felices para ella pese a las “luces y sombras” de su historia familiar: “No me puedo quejar de esas vacaciones en Marbella, estábamos muy bien. Me recuerda también a cuando íbamos a Ibiza y nos subíamos a los barcos de los amigos de mi madre”.

Como broche de oro, Bárbara Rey sorprendió al público con su presencia para apoyar tanto a su hija como a su gran amigo Navarrete. “Estoy muy contenta y feliz de estar aquí con todos vosotros. Como murciana, Torrevieja siempre ha sido para mí como mi casa. Sé que pertenece a Alicante, pero estamos tan cerca que así lo siento. Esta es nuestra tierra”, afirmó la vedette, que hace apenas unos días presentó sus esperadas memorias, “Yo, Bárbara”.

Sofía Cristo hizo de modelo durante el desfile Zeta Studio

El desfile culminó como mandan los cánones navarretianos: en fiesta total. Tras el concierto del dúo Nebulossa, fue Sofía Cristo quien volvió a su hábitat natural, los platos, para cerrar una noche en la que la moda, el desparpajo y el espíritu mediterráneo fueron protagonistas absolutos. Torrevieja, una vez más, se vistió de gala.