José Fernando, su cumpleaños más cerca de la libertad: la última hora sobre su situación

Mañana, diecisiete de junio, José Fernando Ortega celebrará su 32 cumpleaños, todavía ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de la localidad madrileña de Ciempozuelos.

El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano, lleva años allí, pero ya le queda muy poco para recuperar la libertad. Fuentes del citado hospital nos aseguran que "de ir todo bien, le daremos el alta muy pronto. Está muy integrado y mantiene un buen comportamiento. Está sujeto a un régimen de semi libertad, por el que cuenta con pequeños permisos los fines de semana, Y diariamente puede salir al pueblo a dar paseos, y aquí se respeta mucho su anonimato. Es uno más. Ha recuperado hábitos saludables, se controla mucho mejor, sabe decir no a determinadas situaciones, y lleva una vida más o menos normal dentro de las dificultades y limitaciones que tiene".

Desde su entorno familiar nos transmiten que "el hecho de que vayan a darle el alta significa que ha mejorado muchísimo y está encauzado, no curado totalmente, pero sí preparado para afrontar una vida en completa libertad".

Trastorno de personalidad

Josefer, como le conocen sus íntimos, está ansioso por salir del centro. Aun así, su hermana Gloria Camila reconoce que "mi hermano a día de hoy está incapacitado y tiene una discapacidad diagnosticada, sufre una enfermedad desde pequeño que es el trastorno de la personalidad".

Ortega Cano, con sus hijos, Gloria Camila y José Fernando larazon

Un trastorno que se acentuó con su adicción a las drogas y a cometer episodios delictivos que le llevaron a pasar unos meses en prisión. Pero eso no impide que en los últimos tiempos haya mejorado sensiblemente lo que le acerca a ese alta tan deseada.

Su día a día en el centro

En San Juan de Dios ha realizado durante todos estos años de encierro distintos cursos. Le motiva mucho la mecánica y la informática.

Su intención cuando salga es independizarse y montar un pequeño negocio. Y recuperar la relación con su hija Rocío, que vive con su madre, Michu, en Andalucía. El protagonista de este reportaje echa muchísimo de menos a su cría, es verdad que habla mucho con ella por videoconferencia, pero su ilusión es disfrutar de ella en el día a día y conseguir un régimen de custodia compartida.

Esto significa que pretendería afincarse en el sur de España. Hace algo más de un año, Michu y José Fernando sorprendían al mundo dándose una nueva oportunidad. Después de una relación cargada de idas y venidas, en enero de 2024 anunciaban que volvían a estar de nuevo juntos. Este nuevo comienzo le trajo más lágrimas que alegrías a Michu, quien tras quedarse de nuevo embarazada del hijo de la Jurado descubrió que éste le engañaba y más tarde se vio obligada a abortar por problemas de salud ya que tiene una discapacidad del treinta y ocho por ciento.

Incidentes

Pero estos no fueron los únicos disgustos que Michu ha padecido en los últimos meses. El pasado mes de septiembre fue agredida en plena calle por una conocida tras tener que cancelar una cita relacionada con el mundo de la estética. "No me quiso dar el dinero ni otra cita, así que le dije que no había problema pero que me quite mis citas y la de mi madre".

A partir de ahí comenzó un distanciamiento que acabó con una agresión en la vía pública. El nivel de violencia, unido a que Michu padece severos problemas cardiacos, llevaron a la ex de Josefer al hospital, donde permaneció ingresada varias horas.

José Fernando Ortega y Michu en una imagen de redes sociales Instagram

La relación entre los padres de la niña, que se sepa, no es todo lo cordial que debería ser. Su noviazgo ha vivido una serie de altibajos y Michu, como decimos, se encontró con que Josefer tenía una nueva mujer en su vida. Les pillaron en actitud muy cariñosa y, a día de hoy, no se conocen más datos de esa misteriosa fémina.

La unión entre el primero y su padre, José Ortega Cano, es muy sólida, el primero ya ha dicho que "mi padre es una figura esencial en mi vida". El torero siempre se ha destacado por apoyar incondicionalmente a su hijo, intentando encauzarlo por el camino correcto. Lo pasó muy mal al ver la vida que llevaba debido a las malas compañías, pero nunca le dio de lado. En este sentido, Ortega es un padre ejemplar.

Mejor en una clínica de rehabilitación que en prisión

La misma fuente familiar incide en el tema de las malas compañías: "Acercarte a gente que no te conviene te conduce a conductas inapropiadas. Todos sufrimos muchísimo al verle hundirse en el pozo sin fondo en el que cayó, era inevitable que le internaran, mejor en un centro de rehabilitación que seguir en prisión. Todos estos años le han venido muy bien para recapacitar y arrepentirse de hechos pasados. Hoy es otro hombre, más seguro de sí mismo y más empático".

Hace unos días, Ortega confesaba que "estoy muy orgulloso de mi hijo, es un niño estupendo y tiene mucha sensibilidad, y, bueno, yo lo quiero, lo queremos mucho todos, y qué le voy a decir, pues que estamos deseando que reciba el alta".