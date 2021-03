Tamara Falcó estrena su título de marquesa de Griñón en “El Hormiguero”

Antes de comenzar la tertulia con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó, el presentador de “El Hormiguero” Pablo Motos comentaba “traed las sillas, traedlo todo que hoy viene la marquesa”. A lo que Tamara respondía “hoy me ha llegado la carta, me la ha enviado mi abogado por mail y el texto es muy bonito y emocionante porque es una carta del Rey”.

“Es algo que me ha dejado mi padre y me hace mucha ilusión tenerlo. Es el nombre con el que identificaban a mi padre y, al ser mujer, si algún día me caso, no podré pasar mi apellido, pero el título sí”.

Además la ganadora de MasterChef Celebrity resaltó que “me emociona porque es algo que viene de mi familia”.