El espejo del alma: Sofía Vergara y su secreto de belleza: esperma de salmón

Esta semana Madrid recibía a Sofía Vergara, quien mostraba sus secretos para desafiar el paso del tiempo. Su última parada en la capital española no solo ha sido para lucir su belleza imperturbable, sino para compartir los pequeños trucos que han hecho de ella una de las mujeres más deslumbrantes de Hollywood.

Si hay algo que la actriz defiende es que envejecer con gracia está al alcance de todos, siempre y cuando uno abrace con gusto la ayuda de la ciencia. A sus casi 53 años –los cumple el 10 de julio–, no le importa admitir que el bótox es un viejo compañero de viaje. ¿La cuenta? Aproximadamente 350 euros por sesión para mantener esa frente tan lisa.

Tratamientos

Sofía también ha considerado el lifting cervicofacial, una intervención que ronda los 5.000 euros y que promete devolver la firmeza a esa piel que ha vivido más allá del guion de una serie. Aunque aún no ha pasado por el bisturí, nunca digas nunca a las cirugías estéticas posibles, como ella misma bromea. No tiene prisa. Cualquiera que trabaje frente a la cámara sabe que el tiempo de inactividad es un lujo que no muchos pueden permitirse, por lo que el láser, en torno a los 500 a 1.000 euros, sigue siendo un arma indispensable para ella.

Sofía Vergara, en Madrid Gtres

Y hablando de armas secretas, los exosomas han conquistado el corazón de la actriz. Este innovador tratamiento, que repara y reluce la piel, cuesta unos 200 euros por sesión. Es perfecto para quienes desean un rejuvenecimiento sin agujas o bisturíes. Para quienes gustan del toque de lo exótico, los polinucleótidos extraídos del esperma de salmón prometen un rostro fresco y libre de arrugas, por 300 euros la sesión.

Cuidado diario

Pero no nos olvidemos de las cosas más mundanas. Sofía sabe que el protector solar diario es todo menos opcional: es su chaleco antibalas frente al envejecimiento. Los resultados están a la vista, incluso cuando se ve a sí misma en las repeticiones de «Modern Family» y se ríe al pensar en las veces que los trolls insisten en su cambio. «Es el proceso de jodidamente envejecer», declara con descaro. En su línea presentada en Madrid, Toty, en colaboración con Cantabria Labs, la protección solar toma protagonismo con su fórmula de color y efecto glow. Ese toque de brillo saludable es justo lo que necesitaba para conquistar tanto al mercado español como al americano.

Y mientras Vergara se mueve por Madrid, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuál es el secreto mejor guardado de su rutina de belleza? Parece que una mezcla de ciencia, picardía y su adicción: anchoas con sobao.