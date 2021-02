La no boda de Tamara

La VI Marquesa de Griñón no se casa, por lo menos no de inmediato, pero sigue saliendo con Iñigo Onieva. La pareja se ha conocido hace solo unos meses, no se van a comprometer ya. Tendrán que conocerse, y vivir lo que comúnmente se llama «noviazgo», un término denostado en la actualidad pero no por ello inexistente.

Por eso, es importante recuperar el significado y el valor del noviazgo también en el día de San Valentín. El noviazgo, propiamente, es la etapa de la vida para conocerse, y aprender a quererse, teniendo como meta el matrimonio. Esto no quiere decir que uno se tenga que casar con aquel chico o chica con el que comienza una relación en serio; pero tener un proyecto común, un futuro que construir, es lo que le dará al noviazgo solidez, facilitando el respeto a uno mismo y al otro, y esto es exactamente lo que Iñigo y Tamara, coherentes a su forma de vida, hacen en la actualidad.

Según una amiga íntima de la pareja, Tamara e Iñigo se ven casi a diario, haciendo malabarismos para cuadrar sus horarios. Onieva es ingeniero industrial y trabaja también como consultor asesorando a varios grupos hosteleros. Tamara ha firmado contratos con Sisley, Tous, LG, Turismo de Castilla La Mancha, BRA y un sin fin de marcas top. Trabaja en El Desafío y en El Hormiguero, ha vuelto a diseñar para la temporada primavera/verano y está entregada a su otra gran pasión que es la cocina. Para su especialización, la hija de Isabel Preysler ha escogido una de las escuelas más prestigiosas del país, Le Gordon Bleu, en la que el curso de nueve meses cuesta alrededor de 37.800 euros.

Tamara Falcó en 'El Desafío'.

Para la obtención de este diploma de Le Cordon Bleu, Tamara deberá asistir a clases de seis horas, que se prolongarán durante treinta semanas . La marquesa ha empezado a recibir la explicación de los conceptos en sus clases de demostración, donde también tendrá de ponerlas en práctica en cocina de manera individual.

Está tan contenta que complementa este curso con clases privadas de cocina que recibe en su apartamento de el barrio de Justicia en Madrid. Suele unirse a estas clases su novio.

Tamara Falcó en El Hormiguero.

La pareja sale mucho por Madrid y es fácil verles llegar en moto a cualquier terraza de moda tomar el aperitivo o merendar sin cuidarse de miradas ajenas. Uno de sus restaurantes favoritos es Charrua, un asador uruguayo muy romántico. Quedan mucho con su primo Álvaro Falcó, hijo de Marta Chávarri y de Fernando Falcó, y su novia, Isabelle, hija de Philippe Junot. Además, Tamara e Íñigo comparten su amor por la naturaleza y los deportes. De momento puedo confirmar que no hay boda, pero cuando la haya será de blanco y por la iglesia.

El fin de semana lo disfrutan muchísimo en el campo . Suelen salir a la sierra de Madrid a pasear con sus perros y así oxigenarse y y a casa de algún amigo también en el campo , otra afición que comparten : Naturaleza en estado puro.

El es muy guapo y además gana en distancia cortas . Es simpatiquísimo y todo un señor muy pendiente de ella a todas horas me cuenta gente que los ha visto juntos. " Tiene unos detallazos con ella impresionantes”.

El es muy deportista y se cuida mucho cultivando su cuerpo con cualquier tipo de deporte extremo que se preste . Y de ella que le voy a contar ...

¿Se acuerdan de la fotografía que este mismo medio publicó hace exactamente un año? Lucia Tamara palmito y abdominales con un bikinazo impresionante y la red social se revolucionó. ¿Cómo ha conseguido la hija de Isabel Preysler este cuerpazo? Pues bien, además de cuidar mucho su alimentación , Tamara Falcó sigue el Método Tracy Anderson que (ya ha convencido a Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio o Nieves Álvarez. entre otras celebrities) y practica yoga con Paty Galatas.

¿En qué consiste el método Tracy Anderson?

Lo que busca el método de la entrenadora y bailarina Tracy Anderson es un cuerpo “equilibrado y fuerte”, hasta ahí todo perfecto. Su objetivo es trabajar músculos accesorios, esos que no se trabajan demasiado habitualmente. Y para ello propone una serie de movimientos repetitivos practicadas en unas condiciones muy concretas de calor y humedad, 35ºC y un 75% de humedad.

Para todo el tema de alimentación, Tamara se puso en manos de Christina Barrantes, nutricionista de la Clínica Buchinger . La experta le enseñó, además de comer sano, a comer bien con unos platos que le ayudaron a mantenerse sana por dentro y por fuera.

Sigue acudiendo a la clínica de MARBELLA pero ahora con Andalucía confinada prefiere hacer seguimiento en la distancia .

Su piel se la sigue cuidando la gran Carmen Navarro y ha conseguido ese cutis de porcelana que siempre quiso .

Me cuentan que varias pacientes se han cruzado con Isabel Preysler en su centro exclusivo de Pozuelo y le pregunto a Carmen que si es verdad . Ella tam discreta como siempre ni confirma ni niega nada.¿ Se imaginan que ahora fuera Isabel la que pidiera consejos de belleza a Tamara ?

Pues no es ninguna tontería ... y si no estén atentos a este proverbio chino : ” Si el alumno no supera al maestro , ni es bueno el alumno; ni es bueno el maestro”.

Pues lo que les decía, Tamara no se casa por lo menos a corto plazo y se lo puedo asegurar . Cuando lo haga será como Dios manda , de blanco por la iglesia y convencida de su amor . Mientras Iñigo en su casa , Tamara en la suya y Dios ( otra vez) en la de todos .