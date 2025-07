Le Cocó, ganadora de "Drag Race" España: "Necesitamos que las instituciones públicas sean una mano amiga"

Lleva años ligada al Orgullo de Madrid, pero este año Le Cocó lo disfrutará de una forma diferente. Primero, porque lo hace con la corona de ganadora de la cuarta edición de "Drag Race" España, y segundo porque cuenta con su propia carroza. Un autobús de dos plantas con su imagen que nace gracias a la colaboración entre Hard Rock Hotel Madrid, Drag Brunch y Love Rights Global Organization, que hacen de este día un auténtico sueño para ella.

¿Cómo afronta las celebraciones de este Orgullo junto a Hard Rock y Drag Brunch?

Estoy muy contenta, creo que es algo muy bonito que aparte de la celebración, de la diversión y los eventos, seguimos en la lucha, seguimos reivindicando. Lo hacemos de la mejor manera que sabemos, que es celebrando, y sobre todo, siendo visibles. Creo que estamos en un punto en que lo más importante es ser visible, porque si no, nos van a quitar del medio muy rápido. Ha costado mucho conseguir lo que tenemos y es muy fácil que nos lo quiten, así que hay que seguir estando.

¿Es compatible la celebración con la reivindicación?

Claro, es que nuestra manera de reivindicar es a través de la diversión y la celebración. Creo que eso es algo muy importante y muy bonito que hacemos en el colectivo y que también nos define. O sea, está muy bien reivindicar, está muy bien luchar, pero hacerlo y a la vez con diversión, con show, con espectáculo y con dejarnos ver a nosotros mismos y nuestro talento, creo que siempre es positivo.

¿Qué reivindica usted este año?

Reivindico que se tenga en cuenta el colectivo, porque lleguemos a espacios donde antes no llegábamos, pero sobre todo creo que hay que luchar por el colectivo trans, por esas personas trans que a día de hoy parece que van a por ellas de una manera muy brusca. Tenemos que protegerlas y tenemos que ayudarlas porque dentro del colectivo son las más discriminadas.

Sufren discriminación incluso dentro del colectivo

El colectivo tiene que estar unido siempre. Todas las letras que lo formamos tenemos que estar todos a una, porque si no estamos unidas entre nosotras, esto no va a avanzar más.

También es importante el apoyo de las instituciones. Esta semana estuvo en el ministerio de Juventud e Infancia. ¿Cómo le fue?

Me hizo mucha ilusión porque creo, como te decía antes, tenemos que ocupar nuevos espacios. Que las instituciones públicas, que los ministerios, que las ministras y los ministros se den cuenta de lo que está pasando, que nos ayuden y que sea una mano amiga. Eso siempre va a venirnos bien.

¿Le preocupan los discursos más extremistas en este sentido?

Totalmente. Eso es un miedo que vamos a tener siempre las personas del colectivo. Se ha dado voz a personas que basan su speech en el odio, que lo que hacen es quitarnos derechos, y tampoco pedimos ningún privilegio, lo único que queremos es tener los mismos derechos y la misma libertad que tiene cualquier ser humano. Esto no va de condición sexual ni identidad de género, va de personas humanas.

Es su primer Orgullo como reina de “Drag Race” España y con carroza, ¿qué se siente?

Es muy guay porque llevo muchos años trabajando en el Orgullo, siendo imagen de muchas fiestas, pero tener mi carroza como ganadora de la cuarta edición de “Drag Race”, junto a Drag Brunch, Love Rights y Hard Rock es algo muy bonito que siempre he soñado y que por fin se ha llevado a cabo. Todo es positivo, no tengo ninguna queja porque todo ha merecido la pena. Tener esto a día de hoy me hace sentir muy orgullosa y, sobre todo, muy realizada.

¿Qué le diría a ese niño pequeño que soñaba con ser drag?

Que lo ha hecho de puta madre (risas).

¿Le daría algún consejo?

Odio dar consejos, y menos a mí misma, pero si tengo que decir algo es que toda persona que está dentro del colectivo, que sea menor, adolescente… que sepa y que tenga claro que está en el camino correcto, lo que tiene que hacer es seguir avanzando, seguir luchando y estar muy orgulloso de sí mismo.

¿Pesa la corona? ¿Se siente un referente?

Siempre he querido hacerlo todo bien, con corona y sin corona. No busco ser referente de nada. Lo único que he buscado siempre era ser auténtica y contar mi historia. Si hacer todo lo que estamos haciendo sirve de ayuda a una persona, a mí ya me sirve.