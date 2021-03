Hola desmiente que Iker y Sara se hayan separado

Hoy saltaba la noticia de que Sara Carbonero e Iker Casillas habían puesto punto y final a su relación, según publica la revista Lecturas, en portada. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja lo desmienten según ha informado Hola.com

Aunque los rumores de presunta separación suenan desde hace meses, nada parecía indicar la pareja tomara la decisión de romper su relación. De hecho, Sara e Iker se han mostrado siempre muy unidos en los momentos difíciles, como han sido sus problemas de salud. Recientemente, Carbonero sufrió una recaída y el ex guardameta no se separó de la periodista ni un momento durante su ingreso en la Clínica de Navarra de Madrid. Y juntos abandonaron el centro hospitalario.

La pareja no se ha pronunciado sobre su situación sentimental. Aunque Sara, a su salida hoy del colegio en el que estudian sus hijos Martín y Lucas, ha asegurado que “me encuentro bien”. El silencio parece imperar ante los rumores pero lo cierto es que desde hace un año Iker no publica ninguna imagen junto a su mujer en las redes sociales. La última había sido en el 36 cumpleaños de Sara cuando el ex capitán de la Selección Española de Fútbol, publicaba en su perfil de Instagram una imagen de ambos, abrazados de espaldas, en la que él le prometía más cumpleaños a su lado.

Los rumores se acrecentaron con la compra de una vivienda en Madrid, a nombre del futbolista, aunque en su momento se justificó por su regreso a la capital tras aceptar Casillas la oferta del Real Madrid para trabajar con un puesto directivo en su fundación, y la periodista volvía a Radio Marca, donde comenzó su andadura profesional.