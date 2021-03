Sara Carbonero: “Estoy bien”

El revuelo mediático suscitado por la noticia de la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas no ha impedido que la periodista homenajeara hoy a su madre en Instagram. Goyi Arévalo, madre de la periodista, está hoy de cumpleaños. Por eso su hija ha querido felicitarla con una bonita foto de ella, siendo niña, junto a su madre un día de verano.

“Feliz cumpleaños, mami”, ha escrito sobre la imagen a la que ha añadido una canción de fondo, Sara, de Fleetwood Mac.

Sara Carbonero y su madre, Goyi Arévalo

Tras años viviendo en Oporto, por fin la periodista podrá celebrar junto a su madre este día. Goyi y Sara están muy unidas y en varias ocasiones la empresaria había manifestado lo que echaba de menos a su familia. Por eso era frecuente que la familia de Sara la visitara en su hogar de Oporto.

Hoy los periodistas esperaban a Carbonero a primera hora de la mañana en la puerta del colegio donde estudian Lucas y Martín, los hijos de la periodistas y el ex futbolista. Ante las preguntas de los periodistas sobre su separación, la presentadora no ha contestado asegurando que: “No voy a decir nada”. Ante la pregunta de si están bien, ha respondido: “Sí, muy bien. Gracias”.