La serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha generado mucha expectación, incluso antes de su estreno debido a los diferentes fragmentos de la entrevista que han ido adelantando desde Mediaset. Hasta ahora hemos podido ver a una Rocío Carrasco totalmente derrumbada a la hora de hablar del infierno que ha vivido con Antonio David Flores y de su relación, dejando muchos titulares que están llamados a marcar el protagonismo de muchas horas de televisión en las próximas jornadas.

La primera vez que se hundió la hija de Rocío Jurado fue cuando Antonio David le amenazó con quitarle a sus hijos: “Me decía ‘te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien, hija de puta’. Él no tenía derecho a perturbar ese mundo y lo perturbó, cortó el vínculo materno, lo sesgó, a mí me lo quitó”. Asimismo, Rociíto también ha señalado que lamenta profundamente que sus hijos hayan creído la versión de su padre: “Rocío tenía pasión con su madre que soy yo, la que la ha parido he sido yo. Yo soy víctima, pero ellos también son víctimas, son víctimas de una mente diabólica, él ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos”.

Sin mostrar ni un solo miedo a contarlo todo, Rocío Carrasco ha denunciado la situación que le ha tocado vivir durante el tiempo que tuvo que vivir con Antonio David: “Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida y me los ha quitado teniéndolos, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que no los tengo estando vivos. Nadie me va a devolver todo lo que me he perdido de ellos. Ya no quiero nada, solo quiero que se haga justicia”.

Este testimonio tan desgarrador -contado en ‘prime time’- ha provocado numerosas reacciones en Twitter, desde varias políticas como Irene Montero o Rocío Monasterio hasta importantes rostros de la televisión. El primero de los mensajes más sonados fue el de la ministra de Igualdad.

“El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo”. Y añade en su extenso hilo: “Por eso hay que reconocer el periodismo feminista, a quienes dan voz y legitimidad a las víctimas de violencias machistas. La reparación debe ser colectiva, pública y social”, escribió Montero.

Sin embargo, la ministra no ha sido la única política, pues minutos después la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, escribía el siguiente tuit al respecto.

“Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres”, indicó Lastra.

Tampoco faltó el mensaje de apoyo por parte de Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid: “Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre”.

Entre los rostros de la televisión, una Terelu Campos conmocionada también dedicó unas palabras en Twitter a la ex de Antonio David por el dolor y el calvario que ha tenido que vivir: “El conocimiento de lo q ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte”.

La presentadora de televisión Toñi Moreno tampocó dudó en acudir al socorro de la hija de Rocío Jurado: “Rocío hoy está representado a muchas mujeres y muchos hombres que han sufrido el síndrome de alienación parental”.

Lo mismo sucedió con otros compañeros del mundo de la televisión como María Patiño, Pilar García de la Granja, Aurelio Manzano o Alba Carrillo, que no pudieron evitar dedicar unas palabras a la madre de Rocío Flores y David Flores mientras narraba su terrible historia de vida.

