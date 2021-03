Rocío Carrasco rompe su silencio: “Mi hija cree que soy mala madre”

Esta noche se han emitido los dos primeros episodios de la docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”. Rocío Carrasco narra una historia desconocida hasta ahora que responde, por fin, a las preguntas que se han planteado durante 25 años de su vida. Desde el verano de 1994 en Chipiona, cuando conoció a Antonio David hasta el 5 de agosto de 2019, el día en el que no murió. ¿Por qué habla ahora?

Vestida de rosa fucsia en un plató prácticamente vacío, Carrasco se enfrenta a un proyector y las preguntas de una periodista en el primer capítulo, titulado “Como las alas al viento”. “Nerviosa con muchas ganas de llorar”, confiesa nada más sentarse en el plató, “me lo debo a mi y se lo debo a la gente que me quiere”, entre lágrimas. “Yo he llegado a tocar fondo y me he dado cuenta de que no podía seguir de esa manera”, asegura entre lágrimas.

“¿Cuántas veces te han dicho mala madre, Rocío?”, pregunta la periodista. “Demasiadas veces, no solo en la calle, también en la televisión; y me han hecho sentirme como tal”, responde Rocío. “Nunca se le ha cuestionado, siempre se le ha dado por veraz todo lo que él ha dicho de mi (refiriéndose a Antonio David). Eso es con lo que ellos han crecido. Por sus acciones creo que mi hija cree que soy mala madre. Mi hijo es especial y yo sé que me adora, pero no se le permite. Por su situación, él es un niño que se amolda y es feliz de por si”.

La eterna batalla

La guerra sin fin entre Rocío Carrasco y Antonio David se remonta a su breve pero intensa historia de amor de la que nacieron sus dos hijos, Rocío y David. Ambos se dieron el “sí, quiero” el 31 de marzo de 1996 ante la negativa de Rocío Jurado, que no veía con buenos ojos ese enlace. Tan solo tres años les duró el amor, ya que en 1999 ambos decidieron comenzar caminos por separado; una de las separaciones más mediáticas de la historia de la televisión que supuso el comienzo de una eterna batalla judicial.

Todavía Rocío mantenía la custodia compartida con el ex Guardia Civil cuando conoció a su actual marido, Fidel Albiac. Algo que, al parecer, no sentó muy bien a los niños de la pareja.

En enero de 2001, Rocío Carrasco y Antonio David Flores firmaron una sentencia de divorcio en el que la hija de Rocío Jurado disponía de custodia total de los menores, además de una pensión alimenticia de 140.000 pesetas. Pero el colaborador de ‘Sálvame’ no quedó conforme con aquello e interpuso un recurso en el que pedía la custodia de sus hijos, una pensión de 500.000 pesetas por cada uno de ellos, y una compensatoria por “desequilibrio” de 250.000 pesetas al mes para él.

En 2003 ambos llegan a un acuerdo y firman la custodia compartida, y Antonio David comienza a pagar la manutención. Pero tan solo tres años más tarde, el ahora marido de Olga incumple el convenio regulador y la hija de Jurado se ve obligada a demandar a su ex pareja, que finalmente se declara insolvente pese a seguir ingresando fondos en su cuenta corriente.

Es en 2012 cuando se produce uno de los episodios más dolorosos en la vida de Rocío Carrasco, y es que a los 16 años su hija decide irse a vivir a Málaga junto a su padre y Olga Moreno. Lo mismo ocurrió posteriormente con su hermano, David.

Posteriormente, Rocío Carrasco denunció al ex Guardia Civil por supuesto maltrato psicológico sostenido en el tiempo por el que el abogado de la demandante pedía cinco años de prisión. Pero en 2018 la hija de Jurado recibió un duro revés, ya que el fiscal concluyó que no había indicios de malos tratos, aunque la juez de primera instancia sí y lo mando a juicio. El caso se encuentra sobreseído.