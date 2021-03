India Martínez emociona en directo a Sara Carbonero

La periodista Sara Carbonero ha conducido hoy la presentación de “Verdades a medias”, el primer libro de la cantante India Martínez. Carbonero, que atraviesa una etapa difícil tras anunciar su separación de Iker Casillas, se convirtió en la protagonista inesperada de la presentación. Carbonero preguntó a la artista cordobesa cuál es su referente en la vida, a lo que India no dudó en contestar que su madre y su abuela, que falleció el pasado año. Sin embargo, quiso añadir: “Tú eres una inspiración para mí como mujer”. Una confesión que hizo que la presentadora no pudiera contener la emoción.

“Cuando he leído tu libro he dicho que es tan bonito leerte, al igual que escucharte. No sé con qué me quedaría”, le ha contestado Carbonero. Y sobre el libro que presentaba dijo: “Es un libro para disfrutarlo con calma, leerlo varias veces”.