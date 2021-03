El horóscopo de la tele: así será tu semana y la de los concursantes de “La Isla de Tentaciones”

Aries:

Estás en tu salsa, tu cumpleaños está aquí y lo notas. Es normal que te sientas cansada de tanta pandemia y quieras salir a disfrutar de la cuarentena, pero tómatelo con calma. No te comportes como un francés en Gran Vía. Este mes tienes a Venus en tus signo, así que aprovecha, te sentirás más sexy.

Concursante de “La Isla de las Tentaciones”: Hugo: Ama a sus cabras y tiene que trabajarse eso del sentido del ridículo, súper aries.

Hugo

Tauro:

Quizás te estás comunicando poco con los tuyos. Es normal, no es tu fuerte. Venus se va a encontrar con el sol dentro de nada y eso significa que tienes que abrirte un poquito. No te estamos pidiendo un directo de instagram donde cuentes todas tus movidas pero quizás un mensaje de voz a alguna amiga no te vendría mal.

Concursante de “La Isla de las Tentaciones”: Manuel: Demasiado sensual para esta vida y le resulta bastante difícil ver sus propios fallos ¿Te suena?

Manuel

Géminis:

No tengas miedo a la hora de ser totalmente sincera en tus relaciones. Nos encontramos con luna llena en libra. ¿Y qué significa? Que te verás menos perdida en tu cacao mental. Aprovecha y llama a tu madre o a un ex al cual le tengas especial manía y aclara todo lo que tengas que aclarar.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Claudia: No se acaba de entender y le gusta tener todas las opciones abiertas. El perro del hortelano era géminis.

Claudia en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

Cáncer:

Digamos que Venus entrará en tu casa más relacionada con el trabajo y tus habilidades. Aprovecha y empieza algo que te haga ilusión. Cáncer tiene problemas para salir de su monotonía, así que aprovecha.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Isaac el Lobo: Le gusta cuidar de sus amantes, amigas… El mejor tipo de cáncer.

Lucía e Isaac, concursantes de la tercera edición de 'La Isla de las Tentaciones'.

Leo:

Con Venus en Aries te sientes incluso con más fuego en tu interior. Quizás toda esa energía debería ser usada para algo productivo o acabarás teniendo alguna discusión con alguna amiga que no se lo merece.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Tom Brusse: Un poco niño a la hora de encarar sus errores, nos quiere caer bien, pero va a ser que no.

Tom Brusse

Virgo:

La luna llena en libra en tu casa de las finanzas hace que tengas suerte con el dinerito. ¿Qué mejor noticia? No te lo guardes todo y aprovecha para esa copa extra o pide comida a domicilio. Lo importante es que te mimes un poco. No todo será trabajar.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Lola: Con tendencia al auto boicoit ¿Te suena?

Lola, entre lágrimas, en la segunda hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

Libra:

No tengas duda de que la luna llena en tu signo te hará un poquito más sensible. Es normal que tengas ganas de llorar de la nada. Son tus sentimientos que quieren salir. Aprovecha para quedar con una vieja amiga y reconectar un poquito.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Raúl. El concursante que menos conflicto nos ha dado. Pues súper libra.

Raúl y Claudia, concursantes de 'La Isla de las Tentaciones 3'

Escorpio:

El sol en aries hace que te quieras pelear con todo el mundo. Si fuera tú me gastaría el dinero que tienes ahorrado en un masaje o en clases de boxeo. Tú eliges. Lo importante es que no te comas esa rabia, que luego explotas.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Lucía: Sabe donde picar para que te duela, así es normal que sea la ganadora de cualquier discusión.

Lucía en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

Sagitario:

Venus en tu área del amor y la llegada de la primavera harán que tengas bastante ganas de marcha. Cuidado con eso, las dos sabemos cómo la puedes liar cuando no piensas con tu cabeza. ¿Mi consejo? Una ducha de agua fría y muchos ánimos.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Jesús: Va de chulito pero solo quiere dormir abrazado por la noche.

Jesús en la segunda hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

Capricornio:

La luna llena entrará en tu casa del trabajo. Eso es muy bueno para ti. Tendrás una gran recompensa en todo lo relacionado con lo laboral. ¿Un aumento de sueldo, quizás? Lo importante es que te lo mereces.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Fiama: Vino a "La Isla de las Tentaciones" para trabajar y realmente ha dado contenido a Telecinco.

Fiama

Acuario:

Esta luna llena en libra quizás te da un momento de claridad para entender a esa gente que tanto te amarga la vida. No te digo que les perdones, pero al menos que los entiendas, te sentirás mejor.

Concursante de "La Isla de las Tentaciones": Lara: No sabe acabar de mostrar sus emociones pero sabemos que están ahí.

Lara, en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

Piscis:

Quizás la luna llena en libra hará que estés bastante extra sensible. No te cortes, llora lo que necesites y olvídate de lo que la gente piense. Llama a tu madre, que te vendrá bien.

Concursante de “La Isla de las Tentaciones”: Ninguno. Piscis nunca iría a la isla.