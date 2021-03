Amancio Ortega cumple ochenta y cinco años: lo que piensan de él Pablo Casado e Inés Arrimadas

«Lo primero es expresar un agradecimiento sincero y cordial a todo el equipo de Inditex y a Amancio Ortega en nombre del Gobierno de España». Así responde la ministra de Industria, Reyes Maroto, a las preguntas de LA RAZÓN con motivo del 85 cumpleaños de Amancio Ortega. Con una fortuna que ronda los 60.000 millones de euros según las últimas estimaciones, lleva años siendo uno de los hombres más ricos del mundo, e incluso encabezó la lista de más acaudalados durante unas horas en 2017.Y es que desde que en 1974 fundara Zara, el emblema del gran conglomerado que supone Inditex, el empresario gallego solo ha conocido el éxito, que ha acabado en un reconocimiento internacional por su labor empresarial: «Es un orgullo para el país contar con una empresa global, ejemplar y líder a nivel comercial, logístico, industrial y tecnológico», afirma Maroto.

El líder de la oposición, Pablo Casado, también se ha querido sumar a este reconocimiento: «Es un orgullo que Amancio Ortega sea español. Un emprendedor hecho a sí mismo que ha triunfado por motivos propios, llevando a España por todo el mundo y compartiendo los frutos de su éxito con los más necesitados». El presidente del PP recuerda el inicio de Inditex, que comenzó con las batas de confecciones Goa y acabó revolucionando el sector textil. Para Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, «se ha convertido en un referente de la industria textil dentro y fuera de España. Ha contribuido a elevar el prestigio de nuestro país y es un gran activo de nuestra sociedad civil». El presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, considera a Ortega «una de las mejores cartas de presentación de nuestra Comunidad al mundo». Y va más allá: «Podemos decir que hoy en día la marca Galicia tiene dos grandes embajadores a nivel mundial: el Camino de Santiago y el grupo Inditex». También aprovecha para resaltar su lado social: «Es visible su empeño por impulsar la tecnología en el ámbito sanitario y más concretamente en ejemplos como el acuerdo firmado entre la Xunta y la Fundación Amancio Ortega para la construcción de siete residencias de mayores». Este acuerdo, según se recogía en la Prensa, alcanza los 90 millones de inversión por parte de la fundación que lleva el nombre del empresario.

Desde 2015, la labor filantrópica de la Fundación Amancio Ortega ha superado los 300 millones de euros destinados a distintas causas sociales, que van dese becas de formación a escuelas infantiles y organizaciones como Cáritas y el Banco de Alimentos. Las que más debate social generaron, eso así, han sido sus aportaciones a la sanidad pública, centrado de manera muy destacada en los programas de oncología. Valle García es la directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba, uno de los receptores de las donaciones de Ortega: «La principal ventaja de la donación que agradecemos a la Fundación es que facilita un mejor control local de muchos tumores y esto se traduce al final en una mejora de la calidad de vida y mayor supervivencia de las pacientes». Según asegura García, con los equipos donados (uno de radioterapia y un acelerador ya en funcionamiento y otro que acaban de recibir) se han atendido a más de 2.000 pacientes que han podido recibir más de 30.500 sesiones de radioterapia.

Su lucha contra la Covid-19

En el pasado 2020, su labor, además, fue fundamental en los primeros momentos de la Covid-19: «No hay mejor retrato de la figura del señor Ortega que el papel que ha jugado Inditex y su principal accionista durante los peores momentos de la actual pandemia», recuerda la ministra de Industria. «Desde el primer minuto se pusieron al servicio del país para todo lo que fuera necesario en un momento duro y severo a nivel mundial. Lo hicieron con discreción, con eficacia y con conocimiento, tal y como realizan su actividad empresarial día a día, tal y como ha liderado Amancio Ortega a Inditex desde el momento de su creación». A esto, además, le podríamos sumar los 100 millones que se cree ha donado personalmente para material sanitario.

Galicia, eso sí, sigue siendo una de las mayores receptoras de las aportaciones de este gallego universal. Lo destaca Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, localidad en la que se encuentra la sede mundial de la compañía: «Siempre que el Ayuntamiento ha necesitado algo del señor Ortega hemos tenido una respuesta positiva y pongo como ejemplos bastante recientes la construcción por parte de su Fundación de un edificio que alberga una residencia de ancianos, un centro de día y una escuela infantil, o la donación el año pasado de tres millones de euros para que el Ayuntamiento comprase los edificios del Balneario de Arteixo para convertirlo en un centro socio-cultural». A esto, como bien reconoce Calvelo, hay que sumarle las importantes cantidades que Inditex paga en impuestos en la localidad y que «sirven para mejorar infraestructuras y servicios municipales», reconoce.

Hace unos días nos enterábamos de que al final no habrá serie documental sobre su vida. El proyecto, detrás del cual se encontraba Amazon Prime Video, estaba en fase de preproducción pero al final no verá la luz. El espacio iba a dar a conocer los inicios de este empresario, una trayectoria que solamente se ha podido leer en la biografía que Covadonga O’Shea publicó tras sus encuentros con Ortega. Y es que su vida no es una cualquiera: «Se trata de un ejemplo de empresario hecho a sí mismo a base de trabajo, esfuerzo, tesón y perseverancia», asegura Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. «Es un español universal que ha conseguido revolucionar el mundo de la moda con un modelo de negocio imitado en todos los rincones del planeta». Tanto es así que, como reconoce Javier Hernani, consejero delegado de la Bolsa de Madrid, se le considera «un ejemplo del extraordinario potencial de la combinación de una empresa bien gestionada y competitiva, que es una referencia entre los inversores internacionales». Teresa Sádaba, directora del Instituto Superior de Empresa y Moda, incluso afirma que «Inditex es hoy en día el ’'Silicon Valley’' de la moda».