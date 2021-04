Tensión en el debate de ‘La Isla de las Tentaciones’: Manuel e Isaac casi se pegan en directo

Isaac tomó la palabra en la noche de ayer, en ‘El Debate de La Isla de las Tentaciones’, para dar su versión sobre el trio de amor y traiciones que mantienen él, Lucía y Marina. ‘Lobo’ aseguró que había mantenido relaciones sexuales con Lucía, algo que no había sido confirmado por ella en el debate del pasado lunes, cuando se vio las caras con Marina.

El relato de Isaac se vio enfrascado entre los reproches de Marina, sus justificaciones, los descalificativos y broncas con Manuel y Jesús y las intervenciones de Nagore Robles y Terelu Campos, quienes intentaban arrojar luz a lo que había sucedido después de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Sandra Barneda se desesperaba con tantas interrupciones, así que tuvo que tomar palabra para sonsacarle a ‘Lobo’ qué había ocurrido con Lucía: “¿Cuántas veces te has liado con Lucía?”, le preguntó. “Dos besos en Madrid y otros dos en Cádiz”, contestó. “Besos no. ¿Te habrás acostado con ella, no?”, interpeló Marina. “Sí, en Cádiz”, reconoció. “En Madrid fueron dos besos y paramos”, añadió. Esto provocó la reacción de Terelu Campos, que no se terminaba de creer del todo a Isaac: “¿De verdad estáis seguros? Porque yo creo que alguno de vosotros contáis otras cosas por ahí”, le dijo, dejándole caer que había ocurrido algo más.

La versión que mantiene Isaac es que cortó con Marina después de “tres o cuatro días agobiado” con ella, en los que no sabía qué le pasaba. Tras esto, viajó a Madrid, donde se vio con Lucía y otros tentadores: “En Madrid nos dimos dos besos pero nos dimos cuenta de que estaba mal y paramos. Después me fui de vacaciones a Cádiz. Mentiría si dijera que no quiero a Marina, estuve con ella ocho meses, pero con Lucía me sentí muy a gusto”.

Cuando sucedió lo de Madrid, Marina e Isaac ya no estaban juntos, pero lo que intentaban descifrar los colaboradores era si había ocurrido algo con Lucía mientras estaba con Marina. Mientras estaban juntos, acudieron a Cádiz a visitar a Lucía y en esa visita, según Nagore Robles, pasó algo entre ellos: “Lobo va contando a parte del equipo del programa que se lío con Lucía mientras estaba con Marina, bajo el mismo techo”. Terelu afirmó que también tenía esa información. Sandra Barneda apoyó la versión de sus dos compañeras, asegurando que desde la dirección del programa le confirmaban que Isaac iba diciendo que no solo fueron besos, sino que mantuvieron relaciones sexuales en esa ocasión.

Isaac y Manuel, a punto de llegar a las manos

Durante ‘El Debate de La Isla de las Tentaciones’ se vivieron momentos de tensión. Manuel e Isaac casi se enzarzan en una pelea en directo, obligando a Sandra Barneda a intervenir: “A la de tres os hecho del plató, ni un descalificativo más. Cachondeitos los mínimos”, afirmó con severidad.

Todo comenzó por un comentario ofensivo que soltó Isaac hacía Jesús: “El piso de Sitges nos lo consiguió Jesús por la corbata rosa que llevaba de empresario”, le dijo. “Tú ibas vestido de payaso que es lo que eres”, le contestó. “Tú a qué vienes, ¿a cachondearte de la gente, mongolo?”, le dijo Manuel a Isaac. “No me faltes el respeto que yo hablo sin faltar el respeto”, respondió ‘Lobo’.

Tras esto, la tensión aumentó exponencialmente, mientras se insultaban el uno al otro. Manuel se levantó del sofá con intenciones de agredirle. Por su parte, Isaac le incitaba a ello: “Ven aquí, ven aquí, ven aquí”, le decía. Manuel terminó sentándose en su lugar, mientras se decían “payaso” y “sinvergüenza”.