Así traicionó Lucía a Marina con Isaac tras ‘La Isla de las Tentaciones’: “Estoy destrozada”

Marina contó ayer en ‘El Debate de La Isla de las Tentaciones’ que de allí se llevó a dos personas especiales: Isaac, su nueva pareja, y Lucía, con quien forjó una gran amistad. Pues bien, meses después de aquella vivencia, las relaciones con ambas personas se han roto. Todo porque Lucía e Isaac se han besado.

Todo comenzó cuando Manuel, la expareja de Lucía, dijo que iba a soltar una bomba sobre Lucía, aunque ella decidió por si mismo tomar la palabra: “Yo en la isla es verdad que hice una amistad muy bonita con Isaac, aunque ahí no veía más allá de mis narices por lo que me estaba haciendo Manuel. Cuando llegué a España, no podía dormir porque se me venía Isaac todo el rato a la mente. Me di cuenta de que me gustaba. Yo llevo aguantándome ocho meses sentimientos, no calentones”.

Tras esto, decidió contarle a Marina lo que sentía por Isaac (ambos estaban juntos hasta ese momento): “Se lo digo a Marina y perdemos la relación por ambas partes. Le digo que cuando no le veo se me pasa un poco pero que, cuando quedamos siento cosa. Marina me dijo que no pasaba nada, que es normal, que lo sabía desde un primer momento pero que nunca lo había dicho”.

Poco después, Lucía se enteró de que Marina e Isaac lo habían dejado. Isaac fue a Madrid y allí coincidió con Lucía: “Ellos lo dejaron no sé por qué y vino Isaac a Madrid a grabar unas cosas. Quedamos y nos dimos un par de besos”, reconoció.

Marina se siente traicionada por ambos

Tras la confesión de Lucía en ‘El Debate de La Isla de las Tentaciones’, Marina entró en el plató para contar su versión de lo sucedido: “Estoy destrozada, me siento traicionada y engañada por él y por ella, que era mi amiga. No ha sabido dar la cara porque he estado escribiéndole a ella, no me ha contestado y eso es lo que más me ha dolido”.

Marina explicó que ella e Isaac se habían ido a vivir juntos en un piso de Barcelona: “Con la distancia nos costaba mucho y me alquilé un piso en Barcelona durante un mes. A la semana me llegó el mensaje de Lucía diciéndome tenía que contarme algo, que se sentía muy mal por ella misma. Era que estaba sintiendo por Isaac y que llegaba a Cádiz y solamente pensaba en él. Yo la entendí. Le dije que me parecía valiente que me lo dijera, pero que entendiese que yo me quedase ‘en shock’. Mi amiga me está diciendo que le gusta el chico con el que yo estoy”.

Tiempo después, llega la ruptura entre Marina e Isaac: “Él me dice que está raro, que necesita un tiempo porque se nota frío conmigo. Yo le digo a Isaac que no doy tiempo ninguno y que cuando tú quieres a una persona de verdad no necesitas tiempo”.

Según cuenta Marina, Lucía “no tardó ni dos días” en besarse con Isaac desde que ellos lo habían dejado: “Él se va a Madrid y le pregunto a Lucía sin más rodeos. Me dice que qué decía, que simplemente había pedido una habitación de hotel y que él podía ir si quería porque había hecho planes con él”. A esa quedada también acudió Simone.

Después, Marina afirma que se enteró de que Isaac había ido a Cádiz, lugar de origen de Lucía: “Lo llamo y le pregunto qué hace ahí. Que qué estaba pasando con Lucía. Pasan unos segundos y me cuelga el teléfono”. Marina dijo que le parecía que la actitud de Lucía denotaba que estaba “buscando algo”.

Cabe destacar que a Isaac también se le ha relacionado con Bela, otra concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, con quien se le vio besándose en ese viaje a Madrid. Tras el alegato de Marina, Lucía explicó por qué no le contó lo que había sucedido en Madrid: “Había pasado lo de Bela y ya ahí había pasado lo mío. Yo no sabía cómo decírselo”.

Isaac y Lucía ya habían tenido mucho feeling en ‘La Isla de las Tentaciones’. Ella reconoció pasárselo muy bien con él y haberse puesto “un poquillo cachonda” cuando estaban juntos. Él, por su parte, le confesó que a veces se sentía “agobiando y cansando” de Marina.