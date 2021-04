Rocío Carrasco: “Mi madre temía a Antonio David Flores”

El cuarto capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, “Muera el amor”, comienza en Chipiona, en el año 1999. “Ese verano Antonio David se alía con un fotógrafo, Pablo González. Su cometido era que cualquier hombre que se me acercara, se le hicieran fotos para venderlas”, cuenta Rocío Carrasco. “Pablo se llevaba el 30% y él se llevaba el 70% de todo el material que sacaran mío. Ese verano es donde empieza el vapuleo mediático. Él empieza a construir esa historia y la forma de demostrar que he sido mala madre es sacar a la luz que le soy infiel”. Pero Carrasco deja claro que “nunca le fui infiel, jamás en la vida. Si lo hubiera hecho no habría sido infiel porque no tenía ya una relación marital”.

Además, Rocío cuenta cómo conoció a su actual pareja, Fidel Albiac, cuando por entonces era novio de una de sus amigas, Rocío Mestre: “Ese verano aparece Fidel. Yo estaba en la puerta de casa de mi madre comiendo pipas y en pareo rosa, descalza, viendo pasar a la gente. De alguna manera sabía que era para mi”. “Mientras Fidel estuvo con Rocío Mestre no pasó absolutamente nada. Nos llamábamos y quedábamos, pero siempre delante de ella. A mí me volvía loca, gustar es muy poco, pero yo era consciente de que él estaba saliendo con una persona y yo no le iba a hacer a nadie lo que me habían hecho a mi”, confiesa.

La hija de Rocío Jurado cuenta cómo fue el proceso de divorcio de Antonio David Flores: “Cuando se lo digo a mis padres, esta persona empieza a llorar de manera desconsolada y a gritar que no lo quiero, que lo he usado y que se ha aburrido de mí. Mi padre me dijo: Hazlo, pero no ahora porque te va a hacer la vida imposible”. Mientras que la familia del ex guardia civil se lo tomó de una manera muy distinta: “Ni yo ni la noticia fuimos bien recibidos en esa casa”.

Cuarto capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco

Tras presentar ante el juez las medidas provisionales de su separación al no haber llegado a una acuerdo, Antonio David seguía manteniendo relación con Rocío Jurado. “Mi madre no le adoraba, le temía como al demonio. Mi madre no quería un escándalo”, asegura Rocío Carrasco.