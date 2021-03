Las dos versiones de Rocío Carrasco de su separación de Antonio David

Tras la emisión, el pasado domingo, de la segunda entrega de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, el relato de las infidelidades y presuntas agresiones que sufrió Rocío Carrasco cuando estaba embarazada de su segundo hijo, recordamos cómo contó esta etapa de su vida a la revista ¡Hola! con motivo de su separación, año y medio después de que sucedieran los hechos.

Según dijo Rocío en el documental, tras descubrir que Antonio David le había sido infiel con una camarera de la discoteca Las Brisas de Chipiona, a mediados de julio de 1998, decide separarse. Una noche, mientras estaban con amigos en esa discoteca, él se va a pedir una copa y, como tarda demasiado, va a buscarlo. “Y la curiosidad mató al gato. Lo pillé comiéndose la boca con una tía tras la barra. Él me vio. Salgo corriendo del bar y llorando, me da un ataque, me empieza a doler mucho la barriga y empiezo a tener como pinchazos, como contracciones. Le supliqué que me llevara a casa y se quedó allí con ella. Yo me fui andando, embarazada, y me pasé la noche llorando-dijo la hija de Rocío Jurado que aseguro que “En ese instante decido que me separo”.

Portada de ¡Hola! con la exclusiva de Rocío Carrasco de su separación.

Sin embargo, al fechar el momento en que toma la decisión de separarse, se contradice con lo dicho minutos antes en el documental: “En junio hago las maletas y le digo que me voy a Chipiona con los niños. Me voy a la playa y en septiembre presento la demanda de separación. Él me dijo: “¿Qué te vas a separar? Rociíto, te vas a cagar. Te van a llegar por todos lados.” La escena, fue presenciada por Rocío Jurado, que se encaró con el marido de su hija, al escuchar las voces de la pareja. “Mi madre subió corriendo por la escalera y él le dijo: Tú te callas Rocío Jurado. Tú no conoces a Antonio David Flores. Y se acojonó y se fue. Mi madre se fue” narró Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco y Rocío Jurado tras el nacimiento de David

Las dos versiones de Rocío sobre su separación del padre de sus hijos.

Pero mucho antes, el 25 de noviembre de 1999, Rociito concedió una exclusiva a ¡HOLA! en la que habló por primera vez sobre los motivos de su separación. Entonces aseguró que nunca le había visto con otra mujer, aunque intuía que había otra: “Intuyo que ha habido otra mujer en la vida de David”, titulaba la revista en su portada.

“Los sentimientos se acabaron cuando el hombre al que adoras, que era Antonio David, te falla. Entonces, el mito se derrumba ante ti y te parte todos los esquemas”, dijo Rocío en aquella entrevista. “¿Qué fallos?”, le preguntó el periodista Tico Chao. “Pues el único que tienen muchos hombres y que hay mujeres que lo soportan y otras que, como yo, no. Intuyo que ha habido otra mujer”, respondió ella.

“Yo intuyo, pero luego hay hechos que me demuestran que puede ser así. Actuaciones de la persona. ¿Alguien puede creerse que las mujeres tenemos que ver para saber?”, dijo Rocío Carrasco. “Él me decía que se había dado cuenta de su error. Pero ya era tarde. A lo mejor otra mujer lo hubiese aguantado, pero yo no”, dijo categórica.

En 1999, aseguró que además de infidelidades, Antonio David tenía actitudes nada agradables.

En la entrevista de 1999, Rocío ya sugirió que había otros problemas en su matrimonio. Aunque no habló de agresiones o humillaciones, sí lo hacía de actitudes nada agradables de su marido con ella, a las que no puso nombre: “Vale, hubiese consentido una infidelidad, pero también había otras cosas, cosas en el día a día, otras actitudes nada agradables. Por eso, a mí no me servía para nada el arrepentimiento. Eso está olvidado, pero no he perdonado”, aseguró al hacer pública la separación.

ROCIO CARRASCO CON SU MARIDO ANTONIO DAVID FLORES PASEANDO POR LAS CALLES DE MADRID AC / © KORPA 199* MADRID

“David me ha defraudado, porque ha hecho cosas que yo creía que nunca sería capaz de hacer, que no me entraban en la cabeza que él pudiera haberlas hecho. Ya no miro atrás con ira. Antes sí, con dolor y con ira”. “La separación es un trauma, pero no es algo que me vaya a matar”, dijo sin imaginar que, veinte años, después trataría de quitarse la vida por cómo acabó la familia que formó con él.

“¿Has aguantado mucho?-inquiría el veterano periodista-No he aguantado muchas cosas, pero las que he tenido que aguantar han sido muy intensas y fuertes.” “Parecíais tan felices, Rocío y la respuesta de ella:”Yo he sido muy feliz durante cuatro años. Tenía un marido que me adoraba y me ponía por las nubes. El tiempo que ha durado ha sido maravilloso. Para David ha sido muy duro saber que todos se había acabado. Sinceramente, creo que lo nuestro ha sido una felicidad de corazón... pero ya nunca podré compartir mi vida con alguien que me ha decepcionado”. Nada que ver con el horror que ahora relata haber vivido.

“¿Has llorado?-le preguntaba Tico Chao y ella se desahogó con él, sin ocultar su dolor: “Sí, en soledad absoluta. Me preguntaba por qué se me había tenido que derrumbar mi ídolo, cuando la vida me sonreía y lo tenía todo: un matrimonio feliz, una familia maravillosa, había sido madre de mi hija y estaba esperando otro hijo.” O sea-incide Chao-que los problemas surgen cuando estabas embarazada de tu segundo hijo. Sí-responde Rocío-estaba al final.”

Boda de Rocío Carrasco y Antonio David

Rocío Carrasco aseguró a ¡Hola! que tomó la decisión de separarse en julio de 1999

Ni siquiera Tico Chao, tras la extensa entrevista que le realiza a Rocío Carrasco, parece tener claras las fechas en que se rompe el matrimonio y vuelve a preguntarle sobre la fecha en que se decide a separarse. “¿Cuándo tomas la decisión de separarte? “ y ella responde, con otra pregunta “¿Definitivamente?” y añade “El pasado mes de julio . Yo tomo la decisión y entonces David dice que nos separemos temporalmente en verano y que, a ver si al volver de verano, podemos arreglarlo.”

Así, según Rocío Carrasco y contrariamente a lo que dijo en el documental, fue ella quien tomó la decisión y David, el que planteó esperar a septiembre (de 1999) para presentar la demanda de separación, confiando en la reconciliación. “Pero tú ya lo tenías muy claro”-le dice Tico Chao y es entonces, cuando Rocío confiesa que ”David lo quería así y a mí me pareció bien. Además, la esperanza es lo último que se pierde”. “¿Dudaste antes de tomar esta decisión?”-le pregunta el periodista. “Estuve un año dudando”-responde la hija de la Jurado, reconociendo que, desde que en julio de 1998 se va con sus hijos a Chipiona anunciando a David que presentará la demanda de separación en septiembre, pasa un año.

Un año de dudas y mentiras, como ella misma reconoce al responder a la pregunta planteada por el redactor de ¡Hola! sobre qué es lo que más le ha dolido de estos últimos meses. Rocío reconoce que durante un año, ambos aparentaron un matrimonio que ya no lo era: “El querer aparentar, el querer equivocar. Y también me duele la hipocresía.”