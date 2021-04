Los caprichos de Pantoja en su regreso: sus fans en primera fila, cigarrillos y un cojín especial

El huracán Isabel Pantoja llegó de nuevo a nuestras vidas cuando el pasado mes de noviembre Kiko Rivera decidiese sentarse en un plató de televisión para airear los supuestos tejemanejes económicos de su madre, mostrándole a España la cara más amarga de la tonadillera. Ella, mientras tanto, ha vivido estos 180 días en su querida Cantora y ha optado por la discreta línea del silencio, a excepción de un par de declaraciones que ha ofrecido a periodistas de su confianza. Algunos afirmaron en su momento que Isabel lo estaba pasando muy mal y que su deterioro físico era más que evidente. Otros hablaron de que concedería una exclusiva a una conocida revista para defender su verdad. Nada de eso sucedió. Hace tan solo dos semanas se anunció su vuelta a Mediaset, una noticia que sorprendió a la audiencia ya que durante los últimos tiempos el nombre de Isabel Pantoja ha estado en el punto de mira de la cadena y no precisamente por sus éxitos profesionales. Su regreso tiene una explicación sencilla.

La artista formará parte del jurado de «Top Star» junto a Danna Paola y Risto Mejide. Este «talent show», que se emitirá próximamente en Telecinco, es el último proyecto pendiente que tiene Isabel Pantoja con la cadena cuando firmó en 2019 su contrato millonario con la misma, y es por eso se ha visto en la obligación de volver. La incorporación de la artista a este nuevo programa coincide en fechas con la decisión que ha tomado Telecinco de dejar a un lado la temática Pantoja, ya que carecería de lógica ver a Isabel todas las semanas ejerciendo de «coach» en un programa mientras en otros formatos de la cadena desprestigian su imagen.

Isabel Pantoja, Danna Paola y Risto Mejide serán mentores en ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’, el nuevo talent de Mediaset MEDIASET 24/03/2021

Isabel Pantoja ya se encuentra en Madrid. Su salida del aeropuerto ha pasado desapercibida en los medios de comunicación y nadie ha logrado fotografiarla pese a que ha llegado con un excesivo cargamento de maletas. EGOS ha podido saber que este pasado jueves han comenzado a grabar el primer programa piloto de «Top Star» y el próximo martes ya tendrá lugar la grabación del primer programa. Como no podía ser de otra manera, las peticiones y exigencias de la tonadillera ya están puestas sobre la mesa nada más aterrizar en la capital. Para empezar, Pantoja ha pedido que la persona encargada de las tareas y recados sea la misma que estuvo con ella en «Idol Kids», ya que guarda un buen recuerdo de ella y le tiene un gran cariño. Dicho y hecho, este trabajador ha sido trasladado a «Top Star» por petición de la cantante. Lo siguiente que ha pedido es un cojín –y no le vale uno cualquiera– para sentarse encima durante las grabaciones. Fuentes de la productora aseguran a este periódico que lo primero que hace nada más entrar al camerino es encenderse un cigarrillo, pese a que todos sabemos que está totalmente prohibido. Nadie le dice nada. Además, hay un menú que no puede faltar en su dieta, y no es otro que una exquisita –y carísima– sopa castellana de un conocido restaurante de Pozuelo de Alarcón. También ha pedido que se reserve un sitio especial entre el público para sus «fans».

Isabel no es la única mujer exigente y especial a la hora de pedir, su compañera Danna Paola no se queda atrás. Un empleado de la discográfica Universal comenta a este periódico que «es una mujer bastante complicada». Sea como fuere es toda una realidad afirmar que con el regreso de la Pantoja a este formato musical, por fin podrá mostrar su faceta artística y alejarse de todas las polémicas familiares. Al menos durante unos meses.