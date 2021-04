Antonio David y su hija Ro, expectantes ante la entrevista esta noche de Rocío Carrasco

La intervención de Rocío Carrasco en directo, esta noche, en su docudrama “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, mantiene preocupado a su ex marido, Antonio David Flores, y expectante a la hija de ambos, Rocío Flores.

El primero y su abogado están elaborando un amplio dossier con todas las declaraciones que la hija de “la más grande” lleva efectuando desde que comenzó la emisión del documental, y preparan detenidamente la respuesta judicial correspondiente. Si la pugna de las dos partes en los tribunales ya ha sido muy dura durante años, ahora se recrudecerá mucho más, según asegura Antonio a sus íntimos.

No está nervioso, o, por lo menos, no lo aparenta, y la de este miércoles no es para él una sorpresa. Se esperaba esta reacción de su ex ante todas las críticas, familiares y externas, que lleva recibiendo por los que aprecian irregularidades, exageraciones, incongruencias y “mentiras” en algunos de los pasajes vitales contados en televisión.

Antonio David Flores y Rocío Carrasco

En el caso de su hija, utilizamos la palabra expectante porque la veinteañera espera que su madre conteste, por fin, a sus peticiones de acercamiento, e incluso de reconciliación. Por mucho que hayan estado distanciadas en estos últimos ocho años, Rocío Flores siempre ha expresado, pedido y suplicado, en privado y en público, su deseo, más bien un sueño, que su progenitora se siente a hablar con ella, cara a cara, para limar asperezas e iniciar una reconciliación que ni los ataques maternos contra su padre le hacen recapacitar hacia una postura incriminatoria y contraria.

Ro, como la conocen en la intimidad, jamás la ha borrado de su vida, bien lo demostró en sus mensajes conciliatorios desde la isla de “Supervivientes” y los platós de televisión. Pero Carrasco hace caso omiso a las llamadas de “auxilio” de una hija desesperada.

Antonio David respeta la decisión de Ro, pero no perdona. Las acusaciones de maltrato de su ex mujer son muy graves, y ni el uno es tan malo ni la otra tan buena. Eso es lo que dicen los que conocen bien la etapa en la que ambos estaban juntos.

Rocío Flores, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'

Ya veremos si esta noche se aclaran de una vez por todas algunas controvertidas situaciones, y si Ro consigue que el corazón de su madre se enternezca y abra las puertas de su vida a su hija.