Las incógnitas y contradicciones a las que deberá responder Rocío Carrasco

La Fábrica de la Tele dará voz a periodistas críticos con el relato de Rocío Carrasco pero sólo se abordarán cuestiones relacionadas con lo hasta ahora emitido. Serán preguntas grabadas que se emitirán a lo largo de la entrevista que mañana concederá la hija de “la más grande” en Telecinco.

A lo largo de la semana se ha realizado un cuestionario a periodistas de todos los medios a los que sólo se les ha dado una consigna: no adelantarse a los acontecimientos o episodios que aún no se han tratado en “Rocío; contar la verdad para seguir viva”. De este modo, en el ecuador del documental, Rocío no se verá obligada a contestar a la pregunta más difícil: los motivos por los que, desde 2013, no ha tenido relación con su hija mayor, Rocío Flores. Tampoco contestará a ninguna pregunta relacionada con la herencia de su madre, un asunto que no tratará en el documental y en el que estaría el motivo del distanciamiento con la familia Mohedano y los Ortega Cano.

Aún así, hay cuestiones espinosas que tendrá que abordar en “directo”, si bien las preguntas de los periodistas que no estarán en plató, serán grabadas el mismo día de la emisión. Entre ellas, las circunstancias relativas a su intento de suicidio, en agosto de 2019. Rocío Carrasco ha mostrado al público los dos informes médicos relativos a este episodio, que son contradictorios , al menos en lo relativo al número de pastillas que ingirió el fatídico 5 de agosto. Así, mientras el día 5 de agosto, en urgencias, sólo reconoció haber tomado un máximo de siete pastillas, al día siguiente, tras su ingreso en psiquiatría, aseguró haber tomado más de treinta.

También deberá abordar los malos tratos que recibió de su ex marido, Antonio David Flores, que no pudo demostrar ante un juez y cómo afectará a su denuncia penal los testimonios de nuevos testigos como el paparazzi conocido como “El Chory” o Cristina Cárdenas, que asegura haber presenciado y grabado un episodio violento en la casa que compartió con la pareja en Argentona.

Entre las contradicciones en las que ha incurrido la hija de Rocío Jurado no faltarán preguntas acerca de las acusaciones mutuas de infidelidad entre la pareja y el motivo por el que se acusan de ser infieles si, como asegura Rocío, en junio de 1999, ella ya había anunciado al ex guardia civil su decisión de separarse después del verano.

Rocio Carrasco,during the press conference ``Que no daria yo por se Rocio Jurado '' in Madrid on Friday, 31 January 2020.

Otras de las cuestiones que se han puesto en duda es la veracidad de las afirmaciones de Rocío Carrasco sobre la dedicación de su familia hacia su madre enferma. Mientras ella asegura que “tuvo que hacer las noches hasta que decidí que yo también quería estar con mi madre cuando estaba despierta”, Rosa Benito mantiene que era ella quién se quedaba por las noches con la Jurado.

Otros de los episodios que más críticas ha generado ha sido todo lo relacionado con el papel como padre de Antonio David Flores, a quien denunció por negligencia en la custodia de sus hijos, especialmente, del pequeño David. Rocío Carrasco aseguró que su ex marido llegó tarde, sobre las once y media de la noche a su domicilio, y que le entregó a su hijo con un brazo fracturado. Además, y aunque su relato no se correspondía con lo que denunció en el juzgado de guardia, aseguró que su hijo tuvo la fractura un viernes y que Antonio David no le prestó atención médica durante el fin de semana que pasó con los niños.

LA PELUQUERA Y EMPRESARIA RAQUEL MOSQUERA ASOMADANDOSE A UNA VENTANA DURANTE SU INGRESO POR UNA CRISIS NERVIOSA EN LA CLINICA " PUERTA DE HIERRO "

También tendrá que dar explicaciones sobre su polémica relación con su padre, con quien cortó relaciones al saber que, tras sufrir el accidente de coche con Fidel Albiac y estando ella en coma, le echó de su casa y del hospital. Mientras Carrasco asegura que, antes de la muerte del boxeador, hizo las paces con su padre, su viuda, Raquel Mosquera, mantiene que nunca hubo una reconciliación entre padre e hija. Recodemos que la viuda de Pedro Carrasco se encuentra ingresada en la clínica López Ibor, tras sufrir un brote psicótico, tras la polémicas suscitada por las palabras de Rocío Carrasco que dio a entender que su padre tenía problemas con el alcohol y que “si iba haciendo eses en el coche no fue por una discusión” con ella y que “su mujer sabe de lo que hablo”.

Pero Rocío Carrasco aún tiene más frentes abiertos: sus hermanos, sus hijos, sus tíos maternos y Rosa Benito. Con ninguno de ellos tiene buena relación desde 2011, año en el que comienzan los problemas con los Mohedano a cuenta del famoso museo de Rocío Jurado en Chipiona. Un proyecto que fue supervisado y dirigido por Amador Mohedano hasta que, la hija de la más grande, heredera universal de su legado musical, se lo quitó de en medio.

Rocío Flores en su cuenta de Instagram.

La súplica de su hija Rocío Flores, también tendrá respuesta.

Si algo ha trastocado los planes de Rocío Carrasco para evitar la polémica con su primogénita, Rocío Flores, ha sido el llamamiento desesperado y televisado de su hija rogándole “que levante el teléfono y hable con sus hijos.” Esta era una cuestión que Carrasco tenía previsto evitar en su entrevista en directo, al no haberse tratado aún en el documental los motivos que provocaron el distanciamiento con sus hijos, pero fuentes de la productora aseguran que explicará los motivos por los que no atiende las llamadas de su hija mayor.