Jordi Pujol, el cristiano que no deja limosna en el cepillo de la Iglesia

Son pocos ya los días en que Jordi Pujol Soley (Barcelona, 1930) acude a su despacho de la calle Calabria. El veterano político, 90 años lo contemplan, se trasladó a un piso del Ensanche barcelonés, entre las calles Córcega y París, tras ser despojado de su condición de ex Molt Honorable President y verse obligado a abandonar la oficina asociada a su cargo en el majestuoso Paseo de Gracia. El grifo se cerró en 2015 y recientemente hemos sabido que el dispendio que media entre su retirada en diciembre de 2003 y el día en que cambió a la calle Calabria, se eleva a 5,6 millones de euros de gasto público. Durante tres años largos, Pujol mantuvo la ficción de manejar cuestiones más trascendentes que disfrutar de la jubilación y acudía religiosamente cada mañana al modesto despacho, en un piso facilitado por la fundación Vila Casas. Una secretaria y un agente de la policía autonómica constituían su magro entorno diario, testigos mudos de cada vez más escasas visitas. Si estos días continuase aquella rutina, tal vez sería reconocido por alguno entre las decenas de personas que pacientemente hacen cola enfrente para vacunarse en el centro de día Montserrat Olivella.

Ninguna placa a su nombre en el panel de buzones de la finca advierte de que allí pasó sus últimos días el demiurgo final del Procés, aquel médico devenido en político durante el franquismo que un 28 de abril de 1980 se estrenaba como el presidente más influyente en la historia de la Generalitat. No hay lápida en un lento, agónico funeral que comenzó con aquella confesión pública en 2014 sobre una herencia no declarada y cuentas en el extranjero. Sin embargo, en el siglo XXI todo sucede tan rápido que en tan solo cinco o seis años, su vida cotidiana logró recuperar la tranquilidad. Algún espasmo en titulares de vez en cuando, pero la algarabía procesista, sus consecuencias penales, la fuga de Puigdemont y los altercados en Barcelona lo han ocupado todo. Eso se terminó. La Audiencia Nacional acaba de confirmar que la familia Pujol, nueve personas, será procesada por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

jordi pujol y su mujer abandonan su domicilio

Aunque la covid ocultaba el día a día de un nonagenario Jordi Pujol, sus fieles no estaban dispuestos a permitir que el currículo del verdadero amado líder cayese en el olvido. Así, con motivo de su 90 cumpleaños, crearon la web «pujolpresident.cat» como una gran fiesta de homenaje digital: firmas y dedicatorias, hemeroteca a favor, artículos laudatorios y algunos de sus hechos más destacados. Una web sencilla, casi amateur, pero en la que dejaron su nombre cientos de personas sin asomo de sonrojo.

Dinero ilegal

El matrimonio Pujol Ferrusola, aun habiendo amasado una cantidad ingente de dinero de modo ilegal (aunque la cifra total es incierta, el cálculo más modesto ronda los 300 millones de euros) forman una pareja de gustos sobrios. No así sus hijos, particularmente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, pero también Oleguer. El domicilio familiar, sito en el 96 de la Ronda del General Mitre de Barcelona (barrio de Tres Torres, zona acomodada) abarca dos pisos convertidos en uno solo, 240 m2, y su decoración responde a una casa bien pero sin dispendios de nuevo diseño. Burguesía clásica de la que no encuentra sentido a llamar la atención. Sin servicio doméstico. Lo mismo en las otras dos propiedades a nombre del matrimonio, en Premià de Dalt (comarca del Maresme, próxima a la capital) y en Queralbs (en el Ripollès, muy al norte, en Gerona). Es en esta última donde más se les ha visto desde siempre, confundidos entre los 180 vecinos del pueblo, comportándose tan apaciblemente ahora como cuando él regía los destinos de Cataluña: paseos, café y dominó.

El Expte.De La Generalitat Jordi Pujol Y Su Esposa, Marta Ferrusola EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 23/03/2012

Jordi y Marta son católicos, rezan los dos cada noche. Sus convicciones familiares fueron reforzadas en la escuela Virtèlia, centro preferido de la burguesía barcelonesa en los años 50 del siglo pasado. Siendo muy jóvenes coincidieron en su cofradía y surgió la chispa. Si nada lo impide –la salud de Ferrusola, aun siendo cinco años más joven, está más resentida–, gustan de asistir a la misa vespertina del sábado en Premià y a la del domingo por la mañana en Queralbs. Su devoción no abarca todas las Bienaventuranzas: cuando el cepillo les pasaba al lado, solía ser un colaborador (asistente, escolta, familiar), quien aflojaba la limosna. Pero el cristianismo les resultó útil para usarlo como clave en sus desmanes: moviendo dinero a Andorra, los millones se convertían en «misales», Ferrusola era la «madre superiora» y el primogénito devenía en «capellán». Muy conservadores en las costumbres, ella es directamente reaccionaria: mejor si la nuera es catalana de raigambre, la homosexualidad le resulta una tara y es poco amiga de la llegada de inmigrantes. Todo ello está documentado en declaraciones a medios de comunicación.

Si bien algunos pretenden en la actualidad blanquear su figura, a nadie se le escapa que sin el visto bueno del último Pujol, el más soberanista, su delfín Artur Mas jamás hubiese abierto una vía con destino incierto.