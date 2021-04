¿Por qué Rocío Flores no cuenta su verdad? Hablamos con el abogado familiar

Rocío Flores está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Desde el momento en que Rocío Carrasco contó públicamente las trágicas vivencias que ambas compartieron en el domicilio familiar, el testimonio de la joven se ha convertido en el más buscado de las últimas semanas. A pesar de que ya ha dado algunas pinceladas en El Programa de Ana Rosa, la nieta de la fallecida Rocío Jurado no ha querido cruzar la línea que podría cambiarlo todo: “”Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras muchas circunstancias que no son para nada por ese episodio. Lo repetí el otro día y lo repito hoy, yo sé bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo”, confesó la protagonista hacen tan solo unos días sin querer añadir nada más.

Son muchas las personas que se plantean varios interrogantes aún sin resolver: ¿Qué vivieron Rocío y David Flores en esta casa con Rocío Carrasco y Fidel Albiac? ¿Cómo era el día a día en su residencia de Valdelagua? ¿Dónde estaba el niño y Fidel mientras Rocío Flores golpeaba a Rocío Carrasco? La versión de la madre ya la conocemos gracias a la docuserie, pero toda historia tiene dos versiones al igual que las monedas, dos caras. Rocío Flores también tiene su verdad, ya que ella y su madre son las dos únicas personas conocedoras de lo que realmente pasó, todo ello sin obviar, por supuesto, la sentencia que condenó a Rocío Flores por “maltrato habitual, amenazas e injurias”. En los años que lleva Flores participando en programas de televisión, y desde que el pasado 2020 “Vanitatis” hiciese pública dicha sentencia, no se ha manifestado públicamente sobre este asunto que le compete directamente. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Hablará en algún momento?

Ivan Hernández, abogado familiar, tiene todas las respuestas. El letrado explica a LA RAZÓN que “van a esperar a que se emitan todos los capítulos para despues tomar una decisión en firme”. Es por eso que ha aconsejado a sus clientes que no realicen declaraciones que en un momento dado puedan ser utilizadas en su contra fuera de un plató de televisión. Una decisión meditada y paciente que confirma que, por el momento, Rocío Flores no se pronunciará ni entrará en detalles sobre lo sucedido aquel fatídico 27 de julio de 2012. Pero no será por falta de ganas.

La hija mayor del exmatrimonio se ha creado una coraza de cara a la audiencia y evita mostrarse vulnerable ante los ataques. Todo ello por mera supervivencia. Flores recibe insultos y amenazas a diario muy difíciles de gestionar para una persona que solo quiere vivir tranquila y feliz. No se lo están poniendo nada fácil. A este medio le consta que incluso ha estado al borde de sufrir una ataque de ansiedad en más de una ocasión y que la impotencia que siente por el silencio que ahora mismo guarda es notable. Ahora mismo vale más por lo que calla que por lo que habla, aunque es muy probable que llegado su momento cuente al mundo su versión. Para entonces se entenderán muchas cosas que a día de hoy se critican por el desconocimiento que se tiene sobre la vivencia de una de las partes implicadas en esta guerra de odio y rencores protagonizada por dos padres.