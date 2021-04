La respuesta que prepara Rocío Flores a la “encerrona” de Rocío Carrasco: hará doblete en Tele 5

Rocío Flores está devastada y no puede más. Así lo ha confesado públicamente en las últimas semanas tras ser testigo directo de las vivencias que su madre, Rocío Carrasco, ha narrado en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En la entrevista en directo que protagonizó el pasado miércoles la hija de Rocío Jurado en Telecinco, quiso exculpar a su hija de todo lo que sucedió aquel fatídico 27 de julio de 2012, asegurando, una vez más, que su hija había sido víctima de la manipulación de su padre.

Entrevista a Rocío Carrasco

En poco más de veinticuatro horas tendrá lugar el octavo episodio del documental, que lleva por nombre ‘Miedo’. La mujer de Fidel Albiac contará en él todos los detalles de la agresión que sufrió por parte de su hija cuando esta tenía quince años. Tal y como ha aseguró la protagonista hace unos días, quiso consensuar con la dirección del programa omitir y eliminar algunas de las palabras empleadas hacia su hija, según ella para “protegerla” de todos aquellos que le puedan atacar o insultar. Muchos encuentran ciertas incoherencias en este discurso ya que a raíz de las impactantes declaraciones de Carrasco la joven se ha visto envuelta en un acoso mediático, social y en un linchamiento sin freno en redes sociales. España está dividida. Muchos creen y apoyan de manera fiel a Rocío Carrasco, y sin embargo otros cuestionan ciertas partes de su relato y no dudan en mostrar su empatía con los dos hijos de Carrasco y Antonio David, a quienes consideran víctimas. Y es que cabe recordar que son dos los hijos que tiene el ex matrimonio, y el otro al que por el momento no se ha nombrado en la docuserie se llama David Flores Carrasco. ¿Qué tendrá que decir Rociíto sobre la inexistente relación con él?

Rocío Flores, colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'

Rocío Flores por su parte intenta mantenerse al margen de todo esta tragedia familiar llevada a lo público, algo prácticamente imposible dado el gran impacto que ha tenido este tema en nuestro país a todos los niveles, y dada también la fuerte implicación y vínculo emocional de ‘la niña’ con la protagonista. La Razón ha podido saber por fuentes familiares que la nieta de Rocío Jurado se hará un doblete esta semana en Telecinco. Este miércoles se sentará en el club social en El Programa de Ana Rosa, donde los colaboradores comentarán el previo al capítulo de Rocío Carrasco que tendrá lugar esa misma noche. En esa parte Rocío Flores no estará presente. Su cometido será comentar todo lo relacionado con lo que suceda este martes noche en ‘Supervivientes: tierra de nadie’. El viernes también será una de las colaboradoras en el espacio corazonero de Ana Rosa Quintana con el fin de comentar la gala y de valorar y apoyar el concurso de Olga, la mujer de su padre. Rocío tiene previsto mantenerse en la misma línea y no hacer ningún tipo de declaración con respecto a lo que cuenta su madre, pero existe posibilidad de dar margen a la improvisación, dependiendo de lo que vaya sucediendo en estos días.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Desde que Rocío Carrasco contase ‘su verdad para seguir viva’, el testimonio de Rocío Flores es el más esperado y buscado para la prensa del corazón, ya que tan solo ella y su madre son conocedoras totales de lo que realmente pasó aquel 27 de julio de 2012 en el domicilio familiar más allá de lo que todos sabemos sobre la sentencia que publicó Vanitatis el pasado 2020. ¿Dónde estaba Fidel Albiac cuando Rocío Flores pegaba a su madre? ¿Qué experiencias y situaciones vivieron Rocío y David Flores en esta casa? Muchos interrogantes que por parte de los niños siguen, por el momento, sin respuesta.