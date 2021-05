Kiko Rivera habla sobre el fallido intento de acuerdo con su madre: “No pone de su parte”

Recién llegado de Nepal, a dónde ha viajado con Jesús Calleja, el DJ ha confirmado las informaciones sobre el proceso penal que ha interpuesto contra su tío Agustín Pantoja y ha asegurado que sus abogados han tratado de llegar a un acuerdo, sin éxito, con su madre. Según Kiko Rivera, la artista se niega a darle los objetos de su padre: “Me está poniendo muy difícil que no actúe legalmente contra ella. Dice que las cosas de mi padre no aparecen. Esto ya es de cachondeo”- ha confesado en Telecinco.

Asegura que el viaje a Nepal le ha transformado y le ha servido para tomar perspectiva en la guerra que mantiene con su madre a cuenta de la herencia de su padre. La situación sigue enquistada y sin posibilidad de acuerdo entre madre e hijo, ya que ésta se niega a darle, al igual que a sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera, los recuerdos de Paquirri. El hijo de la tonadillera ha hablado en Sálvame sobre la denuncia penal que ha interpuesto contra el tito Agustín y sobre el último intento fallido de acuerdo con los abogados de su madre.

Sin posibilidad de acuerdo tras negarse Pantoja a devolver a su hijo los objetos personales de su padre.

Antes de que Kiko Rivera viajara a Nepal, los abogados de madre e hijo trataron, sin éxito, de llegar a un acuerdo para evitar las acciones legales del DJ: “Hasta el día antes de viajar a Nepal los abogados de mi madre hablaron con los míos y quisieron llegar a un acuerdo”.

Hubo una negociación telefónica entre los representantes legales de ambos en la que estuvo Kiko Rivera presente. Kiko ha confesado a Jorge Javier Vázquez que impuso a su madre que le devolviera los objetos de su padre, como prueba de buena fe: “Tenían que entregar los enseres de mi padre que me pertenecen y que está en las escrituras”. Algo en lo que se mostraron todos de acuerdo.

A pesar de ello, apenas unas horas después, el abogado de su madre volvió a comunicarse con el de Kiko para decirles que “no los encontraban”., lo que provocó que se cerrara la posibilidad de llegar a un acuerdo. Así lo relataba en Sálvame el marido de Irene Rosales: “Esos objetos me pertenecen, porque está escrito en el testamento. Dijeron que sí, que sin ningún problema. Al día siguiente, volvieron a llamar a mis abogados diciendo que no los encontraban”. La reacción de Isabel Pantoja no ha extrañado a nadie. Hizo lo mismo con Carmina Ordóñez y con sus hijos Fran y Cayetano, cuando le reclamaron los objetos de Paquirri.

“Jorge, llegados ya a este punto que se haga justicia con lo que se tenga que hacer. Si alguien ha actuado mal y ha hecho las cosas mal tendrá que pagarlo”. Y es que, a pesar de su intento de acuerdo, Kiko Rivera ya no evitará que el asunto con su madre se judicialice: “Yo no quisiera, pero ella no está poniendo de su parte, no lo está haciendo. La cosa tiene que seguir. Parece que se están riendo de mí. En fin, me parece un cachondeo, estoy destrozado, no tengo ganas de hablar de este tema. Esta semana va a ser movida, ya os enteraréis”

Y es que, ante la “desaparición” del legado personal de su padre, Kiko Rivera al igual que sus hermanos Fran y Cayetano, acudirá a la justicia para que Isabel Pantoja le devuelva lo que es suyo.

Pide cárcel para el tito Agustín por estafa, administración desleal y apropiación indebida.

A quién sí ha denunciado ya es al tito Agustín y así se lo ha confirmado a Jorge Javier Vázquez.: “Sí, he demandado a mi tío por todo lo que ha salido”. De este modo, el DJ confirmaba la información publicada en Look por Paloma García-Pelayo y que recogía la denuncia penal presentada por Kiko Rivera contra Agustín Pantoja el pasado 12 de abril, en el juzgado número 2 de Chiclana de la Frontera. El DJ acusa a su tío materno de tres delitos que serán investigados y que conllevan pena de cárcel: estafa, administración desleal y apropiación indebida.