Marta Sánchez, a los 55: una “ayuser” que manda a Iglesias a la peluquería

Mañana celebra su 55 cumpleaños, que no aparenta, y a la fiesta familiar se une la ideológica. Marta Sánchez se congratula de la victoria del PP en las elecciones madrileñas y del abandono de Pablo Iglesias de la política. Lo dice sin reparos, no oculta sus preferencias. No pudo votar porque está empadronada en Canarias, pero asegura que «mandé toda mi energía para contribuir en el resultado final. Vote con toda mi alma y con ésta y mi deseo, el voto llegó».

–Veo que se siente contenta por el éxito del PP.

–Estoy contentísima. Sería Juana la Loca si no me mostrara feliz con estos resultados.

–¿Le interesa la política?

–Me interesa en la medida que sea justa y se preocupe de mí y de la gente como ciudadanos.

–¿Qué opina del abandono de Pablo Iglesias?

–Me parece fantástico que deje la política.

–¿Y que vuelva a la universidad?

–No, que vaya primero a la peluquería a ver si le arreglan la imagen.

–¿Mañana será para usted un cumpleaños especial?

–Sí, con mascarilla y medidas de seguridad... Pero con mucha alegría aunque no pueda montar una fiesta con mi gente. Ya hice un cena con mis cuatro amigas íntimas, y hoy lo celebraré con mi hija y mi pareja, las personas a las que más quiero.

–Una pareja que ha tranquilizado su vida…

–Totalmente. Me aporta tranquilidad y mucha serenidad. Soy muy feliz a su lado.

–¿Se casaría de nuevo?

–No entra en mis planes. Pero le confieso que ya me considero casada con mi pareja, en agosto celebraremos tres años de amor.

–Su pareja es el empresario Federico León Sierra, dueño de dos empresas, una de ellas relacionada con el mundo audiovisual...

–Federico entiende perfectamente el mundo en el que me muevo. Somos músicos, no terroristas, y cuando él me conoció vio cómo era mi vida profesional. Me ayuda mucho y me ha hecho una especie de revisión y recolocación de algunas cosas que creía que podía mejorar. Es dueño de una empresa de Comunicación y Eventos y ha influido muy positivamente en mejorar mis espectáculos.

–¿Ilumina su vida?

–En todos los aspectos. Nunca mejor dicho.

–¿Cree que es el hombre definitivo a su lado?

–Confío en que sea así. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Yo creo, pienso y rezo para que Federico sea el hombre definitivo en mi existencia.

–¿Mantiene buena relación con sus ex?

–Sí, soy educada. Y aunque haya podido tener alguna disputa en el pasado, la relación es de respeto.

–¿También con Jesús Cabanas, el padre de su hija Paula?

–También. El camino correcto es alinearnos por el bien de nuestra hija.

–Que ya es una mujercita...

–Paula va a cumplir dieciocho años y estoy orgullosa de ella.

–¿Teme que se convierta en objetivo de los paparazzi?

–Espero que no… Es muy discreta y no le van esas cosas.

–¿Y le gusta cantar?

–Canta bien, afina estupendamente, pero no tiene un camino de futuro definido ni concretado. Me parece que le gusta más el campo de la Publicidad y las Relaciones Públicas.

–¿Qué hace usted para estar tan guapa a los 55?

–Cuidarme mucho y no cometer excesos. Me siento cómoda dentro de mi cuerpo. Si me dicen que cumplo 40, me lo creería. De físico, ánimo, ilusión, ingenuidad y energía… de muchas cosas.

–¿Cómo se presenta el futuro en tiempos de pandemia?

–Tengo por delante una gira de verano e invierno de piano y voz, que se llama «A solas con Marta».

Los “soldados del amor”

En las Navidades de 1990, Marta actuó en el Golfo Pérsico ante los militares españoles destinados en la zona. Allí cantó «Soldados del amor», su último single con «Olé, Olé». Después, se marchó a Nueva York para preparar su lanzamiento como solista y, en 1993, lanzó su primer disco en solitario, «Mujer».

En su currículum sentimental figuran Jorge Salatti, Jesús Cabanas, Hugo Castejón y su actual pareja, Federico León Sierra (en la imagen) con el que parece vivir una etapa de estabilidad. Con Salatti se casó en Toledo en diciembre de 1994, y se separaron un año más tarde. A Cabanas se unió en julio del 2002, pero la ruptura llegó ocho años después.