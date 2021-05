Las lágrimas de sangre de Rociíto que nadie ha visto

Lo cuenta Rocío Carrasco en la última entrega del docudrama “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, y desde el entorno de Antonio David Flores la desmienten. “Mi hijo David me dijo en una ocasión que su hermana Ro le había transmitido la intención de hacer llorar lágrimas de sangre a su madre”. El ex guardia civil asegura que ese episodio es producto de la imaginación de su ex mujer, al igual que es falso que él manifestara a sus hijos que no pararía hasta meter a su progenitora en la cárcel.

Este miércoles, Da, como le conocen los suyos, se convirtió en el blanco principal de las revelaciones de su madre. Las redes sociales se llenaron de opiniones opuestas, o entras los incondicionales de la hija de Rocío Jurado siguen aplaudiendo su determinación al contar sus verdades, otros le censuran que este haciendo mucho daño a sus dos hijos con sus dramáticas, entre lágrimas y ataques de ansiedad, manifestaciones. Sus apariciones no dejan indiferente a nadie, son motivo de tertulia y enfrentamientos nacionales.

No extraña que se rumoree que a la productora del documental se le pasa por la cabeza grabar nuevos capítulos con la misma protagonista. Cuestión de dinero. La audiencia sigue siendo alta y la oferta sería consistente. Pero todos nos preguntamos que más tiene que contar.

Más leña al fuego y más motivos para que Antonio David aumente el dossier que está elaborando junto a su abogado para contrarrestar las acusaciones de la madre de sus hijos.