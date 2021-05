El escalofriante relato de Rocío Carrasco sobre su hijo David: “Lo han manipulado”

Este miércoles vemos en Telecinco el episodio 10 de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, donde escuchamos el escalofriante testimonio en el que Rocío Carrasco cuenta cómo su hijo, David Flores, empezó a cambiar la actitud con ella. ‘Vibro’ es el título de la nueva entrega, en la que la hija de “la más grande” aborda la narración de acontecimientos clave de las últimas dos décadas de su vida: su boda con Fidel Albiac o la mayoría de edad de sus hijos, Rocío y David.

Este capítulo narra hechos que tuvieron lugar entre 2013 y diciembre de 2016. Rocío Carrasco comienza explicando que su hija, tras finalizar los seis meses de vigilancia, se muda a Málaga con su padre, y recuerda como era su hijo David. Le define como un niño cariñoso y muy familiar. Recuerda que David tenía amigos en el colegio de todas las edades, “le quería todo el mundo”.

“David empieza a cambiar a partir de que su hermana no está ya en la casa. Él tenía pasión con su madre, pasión con su abuela, pasión con Fidel. Él tenía devoción. Con María Teresa moría... Siempre ha sido un niño muy cariñoso, muy familiar. A David lo quería todo el mundo en el colegio. Tenía amigos de todas las edades. “¡Me hubiese encantado mandar a David a por el pan, como cualquier niño a determinada edad. Eso nunca lo hice y me hubiera encantado. Darle el dinero y que hubiera sido responsable, que hubiera adquirido cierta independencia. Nunca lo he podido hacer. Pensaba si se caía en la calle y le pasaba algo”, relata.

“He vivido el terror y también a la hora de educar. No he podido porque he tenido en frente a alguien que mostraba una imagen de mala madre. Me sentía amada por él, era locura. Le encantaba verme hacer de comer”, confiesa respecto a su hijo David. “Hablo de él sin pena porque yo sé que él es feliz. Mi pena con él es en otro sentido, por la utilización que ha sufrido”. Además, asegura que si David hubiera podido, la hubiera llamado y la hubiera visitado: “Yo sé que él no hace determinadas cosas porque no se le han permitido” y asegura que “se volvió arisco, un niño reaccionario, en cierta forma desagradable en la forma de hablar”.

Ese año tuvo lugar la sexta modificación de medidas de la custodia de ambos niños. “En esta él pide una cantidad de dinero por la niña y otra por el niño, en total 4.600 euros. Esta modificación de medidas da lugar a una vista” porque lo que cuenta Antonio David Flores sobre los estudios universitarios de la Ro es “mentira” y un serie de gastos del niño por su situación de salud.

Sexta modificación de medidas de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Posteriormente, Carrasco pasa a su boda con Fidel Albiac: “Era un sueño cumplido que durante mucho tiempo no se pudo realizar. En ese momento, anímicamente estaba hecha una mierda, pero cumplí lo que siempre había querido”.