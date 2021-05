Avilés se marca un "robado" con su nuevo novio

José Antonio Aviles protagoniza la portada de Diez Minutos con su última pareja, un atractivo estilista malagueño, con el que ha viajado a Galicia. El reportaje fue realizado la pasada semana, mientras la pareja se encontraba es Sanxenxo, una bella localidad costera situada en la provincia de Pontevedra.

Aunque hay sospechas de que el polémico tertuliano de “Viva la Vida” haya sido el autor del chivatazo que ha permitido que le fotografíen con su última pareja, el cordobés lo niega y se se muestra muy sorprendido de haber sido cazado en un viaje con su último amor: Antonio Vega. Y aunque Avilés no había hecho pública su relación, a Antonio ya le conocen sus compañeros, al haber acudido al programa recientemente como profesional del estilismo, y sus seguidores en Instagram, donde ha promocionado su trabajo.

“Te juro que no sé de qué me estás hablando-me dice al otro lado del teléfono Avilés, sorprendido de haber sido cazado en Galicia con su novio-Voy a comprar la revista y te llamo”. Tras ver el reportaje fotográfico, el tertuliano asegura que lo ha realizado un profesional: “Nadie sabía que me iba de viaje y no son unas fotos que te pueda hacer alguien que no se dedique a esto. Te juro que me estoy enterando por ti de que me han hecho fotos”.

Antonio Vega tiene 33 años y tiene una peluquería en Benalmádena

El atractivo peluquero con el que se le relaciona tiene 33 años. Se conocieron hace un mes y medio y la relación, según nos confirma el propio Aviles, “va muy bien”. “Él tiene una peluquería maravillosa en Benalmádena-me cuenta José Antonio-La semana pasada nos fuimos a pasar unos días a Galicia y te juro que no sabía nadie que estábamos allí. No se lo dije ni a mis compañeros de programa”.

Avilés y su última pareja, han hecho una escapada romántica a Galicia. Durante su estancia en la Costa de la Muerte y las Rías Baixas, Avilés había compartido algunas imágenes del viaje en sus redes, pero siempre aparecía él solo.

Pero tal y como ha descubierto Diez Minutos, el colaborador estaba con su nuevo amor y en su escapada a Galicia “se les ha visto felices y relajados, cariñosos y cómplices”. Allí, según la revista, han vivido unos días especiales, disfrutando de estar juntos, algo que normalmente no pueden hacer ya que residen en diferentes lugares de Andalucía y se deben a sus trabajos. Aunque no había constancia de esta relación, los compañeros de José Antonio en la tele sí conocían al novio de Avilés. De hecho, además de Jose Antonio, Terelu, su hija Alejandra y hasta Luis Rollán recomiendan los servicios del estilista en sus redes.