“No tiene coño”, la frase de Rocío Carrasco que se viraliza en Twitter

Este miércoles pudimos ver en Telecinco el episodio 10 de la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, donde escuchamos el escalofriante testimonio en el que Rocío Carrasco cuenta cómo su hijo, David Flores, empezó a cambiar la actitud con ella. ‘Vibro’, que es como se tituló esta nueva entrega, abordó dos grandes temas: su boda con Fidel Albiac y la mayoría de edad de sus hijos, Rocío y David. Un duro capítulo que dejó grandes frases para la memoria, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

Es el caso de “No tiene coño”, la frase que pronunció Rocío Carrasco refiriéndose a Olga Moreno, que en pocos minutos se convirtió en Trending Topic en Twitter.

La protagonista del documental relató el episodio de la vista judicial con Antonio David por la modificación de las medidas de la custodia de los niños, y que se truncó por la presencia desafortunada de la mujer del ex guardia civil: “Cuando me encuentro con mi hijo en el Juzgado, Olga le coge la cara al niño y empieza a darle besos y a volverle la cara para que no me vea. Cuando yo veo eso, me tiro a por ella”. Referido a ese episodio, Olga Moreno también habló en “Sábado Deluxe” en 2019,unas declaraciones a las que reaccionó Carraso: “Es mentira que ella se levante, como ha contado en el Deluxe, y me diga: ‘¿en serio que no vas a saludar a tu hijo?’ No tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que tiene que tener para después de lo que ha hecho, se levante y me diga a mi ni esto”.

La frase ha conseguido revolucionar las redes a tal punto que los memes no han dejado de sucederse durante todo el día.

estaría guay que JJavier recibiese a Olga en @Supervivientes con esta camiseta 🤣 hazlo posible jajaja

