Barack Obama relata el estrés de sus hijas a las que seguían los servicios secretos “durante sus citas románticas”

Invitado por James Corden al “Late Late Show”, el ex presidente Barack Obama aprovechó su entrevista para hablar de la falta de privacidad que sufrió su familia y en particular las repercusiones que esto pudo haber tenido en sus hijas , Malia y Sasha, durante sus dos mandatos presidenciales “El hecho de que en la adolescencia fueran seguidos por agentes del servicio secreto cuando tenían una cita, creo que probablemente extinguió su interés por el servicio público”, bromea Obama. “Todavía tienen un trastorno de estrés postraumático debido a que los chicos hablan a través de sus ‘brazaletes’ mientras intentan ir a un concierto”.

Aunque no parece que sus hijas vayan a seguir sus pasos en la política, sí se mantienen muy activas participando en manifestaciones y diversas formas de activismo. “Creo que probablemente encontrarán otras formas de servir en lugar de postularse para un cargo, pero nunca se sabe. Si decidieran hacerlo, obviamente estaría extraordinariamente orgulloso de ellos “.

Desde su llegada a la Casa Blanca, los Obama fueron muy claros con sus hijas: “Mira, tienes que hacer las camas. Tenéis que despertaros vosotras”, explica el ex presidente que les decían. “Si alguna vez pensaron que eran más especiales que los demás, mi suegra siempre tuvo la mejor respuesta al respecto: ‘¿Te das cuenta de que no has hecho nada, verdad? La única. La razón por la que estamos aquí es porque tu los padres hicieron cosas “. A día de hoy, Barack Obama dice sentirse orgulloso de ver que esas lecciones no se han perdido para sus hijas.