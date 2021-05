Rocío Flores: “Los mismos que critican a Olga la aplaudirían si no hubiera hablado mi madre”

Aprovechando los últimos minutos de su participación en “Tierra de Nadie”, el debate que modera Carlos Sobera, la hija de Rocío Carrasco ha vuelto a explicar lo que piensa de qué Olga hable de su familia. “Está en todo su derecho de hablar de su vida, porque es su vida, de la cual yo formo parte. Esos que critican sin piedad a Olga por hablar de mi familia en la isla, la aplaudirían con las orejas si no hubiera salido a la luz todo esto. Me parece muy injusto” ha dicho Rocío Flores denunciando la hipocresía de los detractores de Olga Moreno.

No es la primera vez que la primogénita de Rocío Carrasco saca la cara por Olga Moreno, a pesar de que ésta haya desoído su consejo de “olvidarse de lo de fuera” y no entrar en el conflicto familiar desatado por el documental que protagoniza Rocío Carrasco. Las constantes alusiones de la concursante a los hijos de Antonio David Flores y su primera esposa, han sido motivo de fuertes críticas por parte de los comentaristas del reality y colaboradores de Telecinco. La acusan de oportunista y aprovechada, negándole su derecho a hablar sobre el drama que vive su ex marido y que afecta a toda la familia.

Olga Moreno, entre lágrimas, le mandó un mensaje a Rocío Flores en 'Supervivientes'

Olga se ha lamentado ante sus compañeros por hablar más de la cuenta

La propia Olga Moreno se ha cuestionado su comportamiento al ser consciente, tras la emisión de un vídeo de sus comentarios, que “se me ha ido un poco la boquita” y ha hablado más de la cuenta. “Me van a matar-decía desconsolada a sus compañeros de la isla imaginando la repercusión que podrían tener sus palabras en España y cómo podrían afectar a Rocío Flores. Aún así, Olga se ha justificado ya que “también es bueno soltar y desahogarse”.

Algo en lo que coincide Rocío Flores que entiende que es normal que Olga sienta la necesidad de desahogarse con su compañeros. “Me encantaría que las personas que la están criticando se hubiesen ido a la isla en las circunstancias en las que se ha ido ella, con todo lo que está pasando fuera- comenzaba diciendo en su tajante defensa a Olga-Si Olga se hubiera ido al concurso el año pasado y todo esto no estuviera pasando, los mismos que la están criticando y lapidando, estarían dando palmas con las orejas por escuchar las vivencias de Olga. Lo que pasa es que ahora no interesa. Y me da mucha pena porque no se la está juzgando como una gran concursante que está haciendo un concurso de pleno”-se ha lamentado Rocío dejando sin argumentos al resto de colaboradores del debate de Supervivientes.