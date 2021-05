Guerra entre los reyes del polígrafo: José Antonio Fernández de Landa contra Conchita

José Antonio Fernández de Landa es un poligrafista reconocido. Cuenta con una dilatada trayectoria en la pequeña pantalla y ha realizado más de 1.200 polígrafos para diversas televisiones de Europa, América y Asia. Además, también participó en algunos formatos de Mediaset como ‘Enemigos Íntimos’, donde pudo hacerle la famosa prueba del polígrafo a Antonio David y la pregunta de si “maltrató a Rocío Carrasco”, cuestión de la que tanto se está hablando en las últimas semanas, y también trabajó en diversos programas de Antena 3. El poligrafista habla con LA RAZÓN para aclarar algunas polémicas del pasado, la mayoría de ellas relacionadas con su archienemiga pública, Conchita, poligrafista del Deluxe en la actualidad. También desvela cuánto cuesta la prueba del polígrafo y se sincera sobre la veracidad actual de la prueba que le hizo hace diez años al ex de Rocío Carrasco.

- ¿Cómo recuerda sus inicios en la televisión?

- Hubo una época en la que se hacía una televisión más seria que la que se hace ahora. Me acuerdo de la época de Julián Lago cuando trajeron ‘La máquina de la verdad’ a Mediaset. En aquel momento yo trabajaba para Mario Conde en una empresa israelí y convencí a mi jefe para llevar el polígrafo al programa. Hicimos siete programas, pero la Embajada de Israel le dio un toque a los productores en el momento que salieron los escándalos de Antonia Dell’ Atte, Jesús Gil, etc...

- Usted estuvo en Rumanía y después se fue a Italia. Y después volvió a España...

- Me vieron desde España y me llamaron de Antena 3. En aquella época se ganaba dinero. Yo por programa cobraba 5.000 euros en Italia. Antena 3 me fichó para ‘La Hora de la Verdad’ de Boomerang, donde acudían parejas a ventilar sus asuntos personales. Después hice ‘En Antena’, con Jaime Cantizano. y también ‘Dónde estás corazón’. -Siempre se ha dicho, y usted también, que su relación con la poligrafista Conchita acabó de la peor manera -En 2007 me llama una señora que quiere hacer un polígrafo porque ha tenido un problema con la policía. Se presenta en un curso mío Conchita, aunque yo la llamo ‘la churrera’. Una señora que llega toda enjoyada en taxi a un hotel al lado del Hospital de Torrelodones. Yo cobraba 750 euros por una consulta. Me cuenta que la había detenido un policía y que se había sobrepasado con ella en la detención. Su intención era demostrar que había sido un abuso. Yo la recomendé que fuese a un psicólogo.

-¿Tenían relación habitual?

- Esta señora me escribía diciéndome que yo le encantaba en televisión y que lo hacía muy bien. Me quiso invitar a comer y me llamaba cada dos por tres. Ella quería que yo montase una academia, y entonces acabé aceptando la cena en una marisquería en la calle Orense (Madrid). Me dijo que tenía un local y era mentira. Poco después se mostró muy interesada en el mundo del polígrafo, pero no para hacerlo ella sino para comercializarlo. Ella me decía que ya tenía la vida resuelta, que tenía muchos pisos y solvencia económica.

- ¿Por qué esa obsesión? La apariencia que ella muestra es muy diferente, la de una mujer calmada.

- Tenía la misma fijación y ofrecimiento que ahora tiene, por ejemplo, con Jorge Javier Vázquez. En todos estos años ella me ha puesto catorce denuncias y las he ganado todas menos una.

- Hay algo que muchos se preguntan y hoy se lo quiero trasladar: ¿Cuánto cuesta someterse a la prueba del polígrafo con usted?

- Unos 400 euros. Incluye una entrevista, dos horas de sesión y un informe.

- Sabrá que en estas últimas semanas la famosa pregunta que le hizo a Antonio David sobre si “había maltratado a Rocío Carrasco” se ha hecho viral en redes sociales

- A Antonio David le hice el polígrafo en ‘Enemigos Íntimos”. Todos los polígrafos los hago siempre con información, y cuando hice aquel programa él se acercó a mí diciéndome que protegiera el tema de lo que le pasó con la guardia civil. Cuando le pregunté si había maltratado a Rocío Carrasco y me dijo que no, se apreció una reacción clara: decía la verdad. Todo lo que es una prueba poligráfica tiene una parte de estimulación. Si yo ahora mismo le hiciera una prueba a Antonio David empezaría por hacerle una analítica de sangre.

-¿Le haría un polígrafo a Rocío Carrasco?

-Si ella quiere probar su verdad que se someta a un polígrafo de verdad como Antonio David hizo hace diez años conmigo.