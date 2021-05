Arreglos exprés y simbolismo en el traje de cristianar de Rosario, la futura duquesa de Alba

Sevilla se engalana de tarde noche para bautizar a Rosario, hija de la hija de los duques de Huéscar, Fernando Fitz James Stuart y Sofía Palazuelo y sobrina de los recién casados duques de Osorio, Carlos Fitz James Stuart y Belén Corsini. Pero si alguien falta en este evento es la propia duquesa de Alba, su bisabuela. El espíritu de Cayetana está más que presente en la iglesia de San Román donde se cristiana a la pequeña con las palabras del sacerdote Ignacio Sánchez-Dalp, confesor de los Alba. Y no solo porque a ella le encantaba este templo y sugirió con éxito a su hijo Carlos, actual duque de Alba, y a Matilde Solís que bautizaran al pequeño Fernando aquí en lugar que en Madrid. La tradición inaugurada con el padre de la criatura se repite en homenaje a su abuela, que también tenía como nombre Rosario. El nombre es un homenaje a la recordada bisabuela, y a otras tantas duquesas de Alba, entre ellas la tatarabuela de la niña, María del Rosario de Silva y Gurtubay, duquesa consorte de Alba, marquesa de San Vicente del Barco, Grande de España y dama en la corte de la reina Victoria Eugenia.

SEVILLA, 29/05/2021,- Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, con su hija Rosario Fitz-James Stuart en brazos a su llegada esta tarde a la Parroquia de San Román de Sevilla, donde la bisnieta de la Duquesa de Alba ha sido bautizada. EFE/Julio Muñoz.

Pero sin duda, otra de las tradiciones comenzadas por Cayetana Fitz-James Stuart que se seguirán en el bautizo de su bisnieta tiene que ver con el traje de cristianar. No es una prenda cualquiera. Con ella fue bautizada el duque de Huéscar, pero se remonta a antaño. Fue un regalo que Doña Cayetana le hizo a su abuela materna, la duquesa de Híjar, para bautizar al actual duque de Alba, Carlos, y que después utilizaron el resto de sus hijos. Todo son simbolismos para esta niña que nació el pasado 8 de septiembre en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid y que recibe las aguas en la misma pila en la que su padre fue bautizado un 23 de octubre de 1990. Desde el bautizo del Príncipe Luis de Cambridge no vemos un faldón con tanta solera. En este caso, el original fue encargado por la Reina Victoria para el bautismo de su primer hijo, Eduardo. Tras él, lo llevaron otros sesenta y dos bebés, de los que seis heredaron el trono británico. Para el bautizo del conde Severn en 2008, la modista de la reina, Angela Kelly, se encargó de realizar la copia exacta que, por cierto, fue llevada también por el futuro rey, el Príncipe Jorge. El faldón de los Alba aún aguanta, pero no se descarta que en un futuro se encargue una copia como han hecho los Windsor para mantener la tradición.

Sofía Palazuelo en el bautizo de su hija en Sevilla.

En este caso la pieza ha tenido que ser adaptada. Este faldón, bordado a mano y lleno de detalles, ha tenido que ser modificado al tamaño de la pequeña Rosario, pues la niña es mayor a diferencia de su padre cuando se bautizó cuando tenía mes y medio de vida. La hija de los duques de Huéscar nació el 8 de septiembre de 2020, pero la pandemia exigió que la ceremonia religiosa se fuera aplazando una y otra vez. La pequeña es bautizada definitivamente con ocho meses de edad, lo que cambia considerablemente las medidas del traje. Rosario fue presentada ante la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, a la que la Cayetana de Alba tuvo siempre tanta devoción. No en vano, la duquesa fue camarera honoraria de esta Virgen que en Semana Santa suele lucir un manto bordado con el escudo de la Casa de Alba. Además, sus cenizas reposan también en este templo. Un bautizo, sin duda, cuya foto quedará para la historia.