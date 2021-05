El emocionante reconocimiento de Gustavo González a Mila Ximénez

En los últimos meses Mila Ximénez ha estado apartada de la esfera pública y centrada en su lucha contra el cáncer de pulmón que padece. El periodo más reciente no ha ido como ella esperaba: ha sufrido recaídas y su estado físico le ha impedido regresar al ruedo televisivo. Sin embargo, no pierde el ánimo. Lo cierto es que Mila tiene motivos de sobra para sentirse arropada. Hace apenas unos días, con motivo de su 69 cumpleaños, recibió un aluvión de mensajes de cariño, así como felicitaciones por parte de sus compañeros de programa y de otros rostros conocidos con los que mantiene una excelente relación. Y es que hablar de una amiga que vive luchando, implica respeto, pudor e inmenso cariño. Hacerlo puede inducir a pensar que se trata de un homenaje. Pero no hacerlo es injusto. Mila, compañera, las he tenido contigo «de todos los colores». Pero nos hemos abrazado con sentimiento y sentido sellando cada disputa. Mila es un volcán que cuando está en erupción hay que saber cómo contener la lava porque compensa la tremenda calma que proyecta cuando el sosiego vence. Con Mila todo es maravillosamente tremendo. Es lo que tiene, la emoción, la garra, la sensibilidad extrema, las ganas de vivir y ese sentido tan espiritual y a la vez terreno de gozar de las pequeñas y grandes cosas. Para ella y con ella no hay escala de grises. Mila ha aprendido de la vida. Adquirió sabiduría de tropiezos, traiciones pero también de un devenir envidiable, increíble. Es un río revuelto, con remolinos, barros y turbios remansos pero también es un mar, un océano y un cielo, un infinito. Mila ha salido de los hoyos de la vida sin rencor, sin el pesado lastre del ánimo de venganza. Ha sabido reconocer errores con la maravillosa humildad de los que la desconocen. Sobre todo y fundamentalmente porque es buena persona. Creo que puedo sentirme afortunado de vivir tantos momentos a su lado. He sido partícipe de sus secretos, esos que a otros le devastarían y a ella le sirvieron para hacerse la luchadora que ahora es. «Sálvame» es un programa mágico, con vida propia que se ha sabido reinventar y en el que nadie parece imprescindible. Pero no es del todo cierto. «Sálvame» es lo que es gracias a profesionales como Mila. Ella come cada día la vida a bocados pero con generosidad. Le gusta compartir con quien quiere. Ahora merece la calma anhelada con sus tres ángeles: su hija Alba y sus dos nietos, que son su luz. Mila es un ejemplo constante. Lo da y regala todo, no se reserva nada, su lucha desprende respeto, cariño, estima. Queridísima Mila, se te quiere tanto como se te necesita. Gracias por ser y por estar.