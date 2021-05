Sabemos cómo está Mila Ximénez tras más de dos meses fuera de “Sálvame”: hablamos con su hermano

Mila Ximénez cumple este viernes 21 de mayo 69 años. Casi siete décadas de vida que en la actualidad se tornan agridulces debido al cáncer de pulmón contra el que la colaboradora lucha desde el pasado año. Alejada de la televisión y habiendo pasado más de dos meses desde la última vez que se la vio en “Sálvame”, la ex de Manolo Santana vive refugiada en su familia y en sus amigos más íntimos, entre los que se encuentran Belén Rodríguez, Kiko Hernández, Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, entre otros.

Hace unos días, en declaraciones al diario ABC, Ximénez aseguró lo siguiente: “Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan”. LA RAZÓN ha podido hablar con Manolo Ximénez, hermano de la colaboradora, quien nos ha confesado en primicia la gran sorpresa que le espera a Mila en su aniversario: “Para su cumpleaños intentaremos todos estar cerca. Este año lo celebrará con su hija Alba, que viene a verla desde Ámsterdam. El deseo de mi hermana se va a cumplir”.

Mila Ximénez, tras recibir el alta hospitalaria

Respecto a su estado de salud, Manolo ha querido explicar con mucho tacto y mimo cómo se encuentra y cómo está viviendo las últimas semanas Mila Ximenez: “Lo que Mila tiene, por suerte o por desgracia, es un proceso largo y las mejoras son muy lentas. Ha superado unos meses complicados y el ánimo lo va recuperando y está un poquito mejor. Ella quiere sacar adelante la situación pero es un tratamiento que va a ser bastante duradero. De momento la recuperación va bien”, asegura.

El ánimo y la actitud son dos claves importantísimas en toda lucha contra una enfermedad. La colaboradora ha decidido desaparecer de la vida pública para volcarse en ella misma y en su propio bienestar. Hace unos días se la pudo ver acudiendo al hospital en compañía de su amiga Belén Esteban con el fin de hacerle frente a una nueva revisión médica. Cabe destacar que aunque sus apariciones en redes sociales han sido prácticamente inexistentes en los últimos meses, Mila sí alzó la voz en apoyo a la ex de Jesulín de Ubrique cuando esta sacó su propia marca de gazpacho y salmorejo, recomendando a todos sus seguidores en las redes sociales que probasen la nueva delicia culinaria de su compañera de Sálvame.

La periodista Mila Ximénez saliendo con sus hermanos Manolo y Concha del restaurante Quenco de Pepa 18/06/2020 Madrid

Su regreso a televisión tendrá que esperar. La colaboradora ha pasado por diferentes baches con subidas y bajadas en el proceso, pero ella no quiere tirar la toalla y seguirá todas las indicaciones del proceso de tratamiento hasta recuperarse por completo de la enfermedad. En su última intervención pública, Mila Ximénez sorprendió a los espectadores con las siguientes declaraciones: “Tomaré la decisión de continuar o de que no quiero seguir viviendo así. El camino está siendo muy largo y muy jodido. Llevamos seis meses y para mí parece una eternidad. Esto me ha pillado muy cansada, y la distancia con mi familia y la soledad no ayudan. Yo soy una persona a la que le gusta vivir, pero con calidad de vida. Si a mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo, pues yo me organizo y ya está. Si me dicen que el tratamiento es para largo y que igual no va a funcionar, se acabó, dejo el tratamiento y no continúo. Lo que dure”, sentenció.