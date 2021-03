Alarmante estado de salud de Mila Ximénez

El resultado de las últimas pruebas realizadas a Mila Ximénez determinaron su urgente ingreso el pasado lunes en el hospital madrileño de La Luz en el que sigue un fuerte tratamiento contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron el año pasado.

Fuentes cercanas a la colaboradora de “Sálvame” advierten a LA RAZÓN de que “la situación es muy difícil, Mila está muy decaída porque ve que su evolución no es buena, y le empiezan a fallar las fuerzas. Recibe muchas muestras de cariño, se sabe muy querida, sus hermanos, su hija, sus nietos, sus amigos, la animan constantemente, pero ella parece haber tocado fondo. Se ve mal y se inquieta demasiado”.

La última vez que contacté con ella la encontré optimista y con muchas ganas de vivir. “No te preocupes, estoy tranquila”, me dijo. Pero en su interior la sensación era muy distinta. Sus declaraciones en “Sálvame” confirmaban todo lo contrario: “he pasado un mes terrible, esto no es vida, tengo fuerzas, pero ahora no puedo...” Y dejaba entrever que de esos últimos resultados dependería su decisión más complicada: seguir con el tratamiento o tirar la toalla. En definitiva, continuar luchando contra el cáncer o abandonar esa pugna tan desigual.

Todos los que la queremos deseamos que la primera opción sea la elegida. Nos cuesta creer que una mujer de su entereza se deje llevar por el pesimismo. Mila no es así, la vida le ha dado más palos y los ha solventado con una fuerza, interior y exterior, digna de admiración.

Pero al ver que en las redes sociales, sus amigos más fieles, intensifican sus mensajes de ánimo, cono es el caso de Belén Esteban o María Patiño, cabe entender que saben más que el resto, que les han comunicado que el estado de salud de Mila se ha deteriorado. Y esto nos afecta en demasía al resto de amigos que no tenemos la suerte de mantener un contacto más directo con ella.

Es la primera vez que noto su flaqueza, que, desgraciadamente, adivino su escaso ánimo, que me hacen llegar los rumores de que ese cáncer de pulmón podría haber degenerado en una metástasis, algo que ya dejó entrever la propia Mila hace pocos meses. Y me siento mal. No me lo esperaba. Sigo confiando en que la situación se enderece, en volver a ver a esta mujer valiente delante de las cámaras televisivas. Ojalá que mi deseo se convierta en realidad y que la enfermedad acabe convirtiéndose en un mal sueño.