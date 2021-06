Georgina golea a Ronaldo (y busca un nuevo avión para sus negocios)

Georgina Rodríguez ya no es solo la pareja de Cristiano Ronaldo y la madre de la pequeña Alana Martina, la hija en común de la pareja nacida en 12 de noviembre de 2017. La popularidad de esta argentina criada en España crece como la espuma. Y no solo en Italia, el país donde de momento reside con el astro del balón. Georgina se ha ido trabajando un perfil ‘influencer’ y cada vez son más frecuentes sus apariciones en photocalls sin la presencia del delantero de la Juventus. Si antes de que comenzara la pandemia arrasó con su look en el Festival de Internacional de Cine de Venecia, ahora levanta pasiones en cada una de las localizaciones oscenses en las que está grabando un documental sobre su vida para Netflix.

Para poder cubrir con eficacia tanto evento y a la vez tener atendida a su numerosa prole (el jugador tiene cuatro hijos Cristiano Jr., de 10 años, los gemelos Mateo y Eva -nacidos, como su hermano mayor Cristiano Jr, bajo gestación subrogada- además de Alana) necesita un vehículo propio. En este caso, lo que lo único que le permite saltar de evento en evento entre países y volver a dormir a Turín es un avión. El jet de Cristiano Ronaldo es uno de los más lujosos del mercado y es la herramienta que le permite moverse entre Italia, donde trabaja, Portugal, su país natal, y España, el de su novia, con comodidad y sin mirar el reloj. Su Gulfstream 200 puede alcanzar una velocidad de 610 millas por hora, transportar 2.950 kilogramos y recorrer hasta 7.000 millas náuticas. La aeronave está personalizada con las siglas del jugador y tiene todo tipo de comodidades para los pasajeros.

El problema es que solo hay uno y Georgina no siempre lo tiene disponible. Por eso, fuentes cercanas al futbolista revelan a esta publicación que el astro se está planteando comprar una segunda aeronave para poder cubrir la agenda de su novia. Además, el ejército de cuidadoras y guardaespaldas va en aumento en esta familia con lo que el segundo avión sería bien recibido. El astro del balón podría invertir entre 40 y los 70 millones de euros en una nueva aeronave. El avión de Rolando está íntimamente ligado a España. ¿El motivo? l titular de esta nave es la empresa española Dutton Invest S.L, que tiene como sede social la mansión de CR7 en la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La aeronave tiene su sede en el hangar executive del aeropuerto de Barajas y se alquila entre 8.000 y 5.000 euros la hora. Lo hacen, de momento, a través de la empresa Gestair. El administrador único de la sociedad que gestiona el avión es su gran amigo portugués Manuel Ricardo Castanho. De adquirir una nueva aeronave, supuestamente se integrará dentro de los activos de la única empresa española del portugués que sigue manteniendo una tensa cordialidad con Hacienda en nuestro país.